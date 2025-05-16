Монетизація TikTok в Україні

І чи платить TikTok в Україні напряму – як це працює, скажімо, у США чи Великій Британії, розбирався 24 Канал.

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Станом на 2025 рік, TikTok офіційно не виплачує гроші за перегляди в Україні напряму, як це відбувається в країнах, де діє так званий Creator Fund або Creativity Program.

Довідково. Ці програми дозволяють авторам отримувати гроші за кількість переглядів відео. Вони дозволяють авторам із великою аудиторією (зазвичай понад 10 тисяч підписників і 100 тисяч переглядів за останній місяць) отримувати 0,01-0,04 долара за 1000 переглядів, залежно від теми, активності й країни.

Проте в Україні ці програми недоступні – через обмежену кількість країн-учасниць і відсутність локальної монетизаційної інфраструктури.

Як заробляють українські тіктокери

Попри відсутність прямих виплат від TikTok, українські автори можуть заробляти такими способами:

Реклама та інтеграції

Бренди охоче співпрацюють з тіктокерами, особливо в нішах краси, моди, гумору, авто, здоров’я, навчання тощо.

За одну інтеграцію автори можуть отримати від 500 грн до кількох тисяч доларів — залежно від охоплення.

Продаж власних продуктів або послуг

TikTok активно використовується як канал продажу: від онлайн-курсів до косметики, прикрас, книги чи консультацій.

Live-трансляції та подарунки

Глядачі можуть надсилати віртуальні подарунки під час стрімів, які конвертуються в TikTok coins, а потім – у реальні гроші. Водночас варто врахувати те, що TikTok утримує частину комісії, а кешаут доступний лише від певної суми.

Партнерські програми (affiliate)

Автори можуть просувати чужі продукти та отримувати відсоток з продажів (наприклад, через сайти з CPA-моделлю чи прямими домовленостями).

Чи можна обійти обмеження й підключити монетизацію Так, але з нюансами: дехто змінює геолокацію акаунта на США чи ЄС, щоб подати заявку на Creativity Program, але TikTok може заблокувати акаунт за фейкові дані. Інші створюють окремі акаунти через VPN у США, ведуть їх англійською, і тоді реально підключають монетизацію. Це сірі схеми, тому не гарантують стабільності та безпеки.

Цікаво, що українська TikTok-аудиторія – одна з найактивніших у Європі, а багато відео українських авторів набирають сотні тисяч і мільйони переглядів.