Бізнес-профіль — перший крок

Почати варто з того, щоб перевести свій акаунт у бізнес-профіль. Це дасть змогу бачити статистику, запускати рекламу й додавати контактні кнопки. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Для цього:

зайдіть у налаштування профілю,

оберіть "Обліковий запис" та "Перейти на професійний обліковий запис",

вкажіть нішу (наприклад, одяг, handmade, косметика тощо).

Профіль має "продавати"

Оформлення сторінки – візитівка вашого магазину. Важливо чітко прописати, що ви продаєте, додати актуальні історії (оплата, доставка, відгуки), використовувати якісні фото.

Каталог товарів і Instagram Shopping

Щоб покупці могли бачити ціни прямо у вашій стрічці, потрібно підключити Instagram Shopping. Для цього:

створіть акаунт у Facebook Business Manager,

під'єднайте каталог товарів через платформу Meta Commerce Manager (можна вручну або через сайт/Shopify),

зв'яжіть акаунти Facebook та Instagram.

Довідково. Після перевірки (триває кілька днів) зможете тегати товари на фото.

Контент і просування

Продажі в Instagram– це не лише фото товару. Клієнтів залучає емоція, історія, естетика. Варто комбінувати:"живі" фото та відео, рілси з оглядами/розпакуванням, відгуки клієнтів, закулісся процесу (виробництво, пакування).

Людям цікаво бачити процес та живу історію. Знати, що товаром стоять реальні люди, такі ж як вони, з емоціями та потребами.

Оплата та доставка

Навіть без сайту ви можете приймати замовлення напряму в Direct. Але бажано: