Бизнес-профиль – первый шаг

Начать стоит с того, чтобы перевести свой аккаунт в бизнес-профиль. Это позволит видеть статистику, запускать рекламу и добавлять контактные кнопки. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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Для этого:

зайдите в настройки профиля,

выберите "Учетная запись" и "Перейти на профессиональную учетную запись",

укажите нишу (например, одежда, handmade, косметика и т.д.).

Профиль должен "продавать"

Оформление страницы – визитная карточка вашего магазина. Важно четко прописать, что вы продаете, добавить актуальные истории (оплата, доставка, отзывы), использовать качественные фото.

Каталог товаров и Instagram Shopping

Чтобы покупатели могли видеть цены прямо в вашей ленте, нужно подключить Instagram Shopping. Для этого:

создайте аккаунт в Facebook Business Manager,

подключите каталог товаров через платформу Meta Commerce Manager (можно вручную или через сайт/Shopify),

свяжите аккаунты Facebook и Instagram.

Справочно. После проверки (длится несколько дней) сможете тегировать товары на фото.

Контент и продвижение

Продажи в Instagram– это не только фото товара. Клиентов привлекает эмоция, история, эстетика. Стоит комбинировать: "живые" фото и видео, рилсы с обзорами/распаковкой, отзывы клиентов, закулисье процесса (производство, упаковки).

Людям интересно видеть процесс и живую историю. Знать, что товаром стоят реальные люди, такие же как они, с эмоциями и потребностями.

Оплата и доставка

Даже без сайта вы можете принимать заказы напрямую в Direct. Но желательно: