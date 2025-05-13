Бизнес-профиль – первый шаг
Начать стоит с того, чтобы перевести свой аккаунт в бизнес-профиль. Это позволит видеть статистику, запускать рекламу и добавлять контактные кнопки. Подробнее рассказывает 24 Канал.
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Для этого:
- зайдите в настройки профиля,
- выберите "Учетная запись" и "Перейти на профессиональную учетную запись",
- укажите нишу (например, одежда, handmade, косметика и т.д.).
Профиль должен "продавать"
Оформление страницы – визитная карточка вашего магазина. Важно четко прописать, что вы продаете, добавить актуальные истории (оплата, доставка, отзывы), использовать качественные фото.
Каталог товаров и Instagram Shopping
Чтобы покупатели могли видеть цены прямо в вашей ленте, нужно подключить Instagram Shopping. Для этого:
- создайте аккаунт в Facebook Business Manager,
- подключите каталог товаров через платформу Meta Commerce Manager (можно вручную или через сайт/Shopify),
- свяжите аккаунты Facebook и Instagram.
Справочно. После проверки (длится несколько дней) сможете тегировать товары на фото.
Контент и продвижение
Продажи в Instagram– это не только фото товара. Клиентов привлекает эмоция, история, эстетика. Стоит комбинировать: "живые" фото и видео, рилсы с обзорами/распаковкой, отзывы клиентов, закулисье процесса (производство, упаковки).
Людям интересно видеть процесс и живую историю. Знать, что товаром стоят реальные люди, такие же как они, с эмоциями и потребностями.
Оплата и доставка
Даже без сайта вы можете принимать заказы напрямую в Direct. Но желательно:
- прописать в закрепленных сторис способы оплаты (карта, банковский счет),
- указать способы доставки (Новая почта, Укрпочта и т.д.),
- автоматизировать часть процесса – например, используя боты или Google-формы.