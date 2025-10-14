TikTok у США може очолити Беррон Трамп?

Про це повідомляє The Independent із посиланням на джерела, близькі до адміністрації Трампа, передає 24 Канал.

Ідею призначення Беррона підтримав колишній менеджер соцмереж Трампа Джек Адвент. За його словами, молоді користувачі становлять основну аудиторію TikTok, тож участь Беррона у керівництві допоможе платформі "залишатися привабливою для покоління Z".

Я сподіваюся, що президент Трамп розгляне можливість призначити Беррона або інших молодих американців до ради директорів TikTok, щоб зберегти його молодіжну енергію,

– зазначив Адвент у коментарі Daily Mail.

Як пише видання, Беррон останнім часом проживає у Білому домі, водночас відвідуючи заняття в кампусі Нью-Йоркського університету у Вашингтоні.

Актуально про ситуацію з TikTok у США

У середині вересня адміністрація Дональда Трампа повідомила про досягнення угоди з Китаєм, яка дозволить TikTok продовжити роботу на території США.

25 вересня Трамп підписав указ, що відкриває шлях до передачі американської версії TikTok місцевим інвесторам. Відповідно до домовленостей, більшість операцій та контроль над алгоритмом соцмережі переходять до американських компаній, зокрема Oracle, тоді як частка китайських інвесторів не перевищуватиме 20% і не передбачатиме доступу до даних користувачів у США.

Довідково. У квітні 2024 року Конгрес США ухвалив закон, що зобов'язує китайську компанію ByteDance продати TikTok американським чи іншим некитайським інвесторам до 19 січня 2025 року, інакше додаток буде заборонено.