Meta продовжує модернізувати Facebook, роблячи ставку на короткі відео. Компанія вдосконалила алгоритм рекомендацій Reels, який тепер швидше вивчає інтереси користувачів і пропонує новіші та релевантніші відео. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Meta.

Як Meta змінює Facebook, щоб наздогнати TikTok?

За словами Meta, тепер користувачі бачать на 50% більше роликів, опублікованих у день перегляду, що має зробити контент більш свіжим і динамічним.

Щоб підсилити соціальну складову, Facebook додає функцію "friend bubbles" – невеликі іконки внизу екрана, які з’являються, коли хтось із друзів лайкнув відео. Натиснувши на таку "бульбашку", можна одразу перейти до приватного чату та обговорити ролик. У Meta зазначають, що "вподобайки друзів завжди були основою досвіду у Facebook, і нові функції допомагають повернутися до цих витоків".

Як повідомляє The Verge, покращення рекомендацій уже дало результати: за даними останнього фінансового звіту компанії, час перегляду відео у Facebook зріс більш ніж на 20% порівняно з минулим роком. У червні Meta також оголосила, що всі відео у Facebook стануть Reels, а обмеження за тривалістю зникнуть. Так компанія прагне зробити платформу більш привабливою для користувачів, які звикли до швидкого відеоконтенту в TikTok.

Очільник Instagram Адам Моссері публічно розвіяв давній міф про те, що соцмережа підслуховує розмови користувачів через їхні смартфони для точного підбору реклами. Сам він зізнається, що навіть його найближчі знайомі сумніваються в цьому твердженні, дивуючись точності алгоритмів Meta. Попри переконаність багатьох людей, компанія каже, що не використовує мікрофони, аби дізнатись про вподобання кожного свого користувача.

Натомість Instagram і всі платформи Meta весь цей час використовує складні рекомендаційні системи, які базуються на взаємодіях користувачів із рекламодавцями. Наприклад, коли відвідувач заходить на певний сайт, інформація про це потрапляє до системи через партнерські сервіси, що дозволяє формувати певний профіль вашої персони для таргетування оголошень.