Покупці телевізорів і моніторів давно знають, що прості LCD-панелі поступаються за якістю зображення більш сучасним рішенням. OLED став популярним завдяки самосвітним пікселям, які можуть повністю вимикатися, створюючи так званий справжній чорний колір. Це забезпечує глибокий контраст, насичені кольори та якісний HDR. Про це пише Make use of.

Чим MicroLED перевершує OLED і в чому його проблема?

OLED-дисплеї сьогодні використовуються в смартфонах, смартгодинниках, ноутбуках, моніторах і телевізорах. Вони мають чудові кути огляду й швидкий відгук. Проте технологія не позбавлена недоліків.

Головна проблема OLED – обмежена пікова яскравість. Найяскравіші телевізори на OLED у реальних умовах досягають приблизно 2000–2500 ніт. Це суттєво менше, ніж можуть запропонувати нові MicroLED-панелі.

Ще один мінус – ризик вигорання та поступова деградація. OLED використовує органічні матеріали, які світяться під дією струму. З часом вони зношуються, яскравість зменшується, а на екрані можуть залишатися сліди статичних елементів інтерфейсу. Хоча вигорання можливе для будь-якої технології, OLED більш чутливий до цього через природу органічних матеріалів.

MicroLED має схожий принцип роботи – це також самосвітна технологія з вимкненням пікселів на рівні кожної точки. Однак замість органічних матеріалів використовуються неорганічні мікроскопічні світлодіоди.

Завдяки цьому MicroLED поєднує переваги OLED – ідеальний чорний, високий контраст і широкі кути огляду – з довшим терміном служби та нижчим ризиком вигорання.

Найбільша перевага MicroLED – яскравість. Комерційні панелі вже сьогодні здатні видавати від 2000 до 10 000 ніт, що приблизно у п’ять разів більше за показники найкращих OLED-екранів. Теоретично ця різниця може стати ще більшою. Крім того, MicroLED відзначається кращою енергоефективністю та дуже швидким відгуком.

Попри це, технологія залишається нішевою. Хоча MicroLED був винайдений ще у 2000 році, споживчі рішення почали з’являтися лише останніми роками. Компанія Samsung представила модульний телевізор The Wall на виставці CES 2018, а згодом вивела на ринок перші споживчі моделі.

Втім, ціни поки що залишаються захмарними. Один із найдоступніших MicroLED-телевізорів Samsung у роздрібному продажі коштує близько 110 000 доларів. Висока собівартість виробництва, складні матеріали та великий відсоток браку роблять технологію недоступною для масового споживача.

У підсумку MicroLED технічно перевершує OLED – за яскравістю, довговічністю та потенціалом розвитку. Але через ціну більшість користувачів ще довго залишатимуться з OLED як найкращим реалістичним вибором серед самосвітних дисплеїв.