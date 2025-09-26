Згідно з новим виконавчим указом Дональда Трампа, TikTok відокремлюється від китайської компанії ByteDance і переходить під контроль американських інвесторів. Президент заявив, що домовленість була досягнута під час переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном, і вона відповідає закону, який вимагав продаж застосунку у США, аби уникнути його блокування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію Білого дому.

Які умови угоди і хто стане власником TikTok у США?

Американські компанії отримають близько 80% акцій нової структури. Решта залишиться у ByteDance та китайських інвесторів. Управління візьме на себе рада директорів із семи осіб, шість із яких будуть громадянами США з досвідом у сфері кібербезпеки та національної безпеки.

За словами Джей Ді Ванса, вартість нової американської компанії становитиме 14 млрд доларів, що суттєво нижче за оцінку ByteDance у 330 млрд доларів. Для порівняння: вартість Meta, яка володіє Facebook та Instagram, перевищує 1,8 трлн доларів.

Очолить групу інвесторів корпорація Oracle, яка відповідатиме за операційну діяльність TikTok у США, зберігання даних користувачів у хмарі та контроль над алгоритмом рекомендацій. Серед інших інвесторів – засновник Oracle Ларрі Еллісон, медіамагнат Руперт Мердок та голова Dell Майкл Делл.

Як повідомляє The Guardian, угода покликана зняти національні ризики щодо доступу Китаю до персональних даних американців. Представники Білого дому запевнили, що ні ByteDance, ні китайські чиновники не матимуть доступу до інформації користувачів у США.

Указ також завершує тривалий період юридичної невизначеності: Конгрес минулого року зобов’язав ByteDance знайти американського покупця, а Верховний суд у січні підтвердив можливу заборону застосунку. Водночас Трамп кілька разів відкладав виконання цього рішення.

Попри серйозні політичні та економічні суперечки, Трамп підкреслив, що саме "молодь" підтримувала його прагнення "врятувати TikTok". Він згадав і активіста Чарлі Кірка, який, за словами президента, переконав його долучитися до платформи.

Перехід TikTok під американський контроль має завершитися протягом 120 днів.

Як тіктокери заробляють на прямих ефірах?

TikTok Live – це не просто трансляції в реальному часі, а спосіб заробітку для тисяч користувачів по всьому світу. Наразі прямі ефіри фактично створили на окремий сегмент заробітку в соцмережах: хтось веде їх годинами, хтось знімає лайв-реакції на тренди, а дехто просто мовчки їсть або спить під трансляцію.

За кожен подарунок TikTok нараховує умовну кількість "діамантів", які потім можна обміняти на реальні гроші. 1 TikTok-коін (внутрішня валюта) – це орієнтовно 0,1 долара. За 100 монет глядач може надіслати, наприклад, віртуальну троянду або ведмедя. Тіктокер отримає діаманти, а потім зможе вивести кошти (але з комісією TikTok, яка становить до 50%).

Рекордсмени заробляють 1000 – 3000 доларів на місяць тільки на прямих ефірах. Щоправа, це скоріше виключення, ніж правило. Для більшості новачків заробіток коливається в межах 20 – 200 доларів на місяць, якщо вони стабільно ведуть ефіри.