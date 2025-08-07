Звідки взагалі гроші?

Чому це працює і скільки на стрімах заробляють тіктокери, розповідає 24 Канал. Почнемо з того, що заробіток у TikTok Live побудований на системі подарунків, які глядачі можуть надсилати автору трансляції.

За кожен подарунок TikTok нараховує умовну кількість "діамантів", які потім можна обміняти на реальні гроші.

Довідково. 1 TikTok-коін (внутрішня валюта) – це орієнтовно 0,1 долара. За 100 монет глядач може надіслати, наприклад, віртуальну троянду або ведмедя. Тіктокер отримає діаманти, а потім зможе вивести кошти (але з комісією TikTok, яка становить до 50%)

Скільки реально заробити?

Все залежить від низки факторів, зокрема, кількості підписників часу трансляції, активності глядачів та, що важливо – формату контенту.

Рекордсмени заробляють 1000 – 3000 доларів на місяць тільки на прямих ефірах. Щоправа, це скоріше виключення, ніж правило. Для більшості новачків заробіток коливається в межах 20 – 200 доларів на місяць, якщо вони стабільно ведуть ефіри.