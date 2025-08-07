Откуда вообще деньги?
Почему это работает и сколько на стримах зарабатывают тиктокеры, рассказывает 24 Канал. Начнем с того, что заработок в TikTok Live построен на системе подарков, которые зрители могут присылать автору трансляции.
За каждый подарок TikTok начисляет условное количество "бриллиантов", которые затем можно обменять на реальные деньги.
Справочно. 1 TikTok-коин (внутренняя валюта) – это ориентировочно 0,1 доллара. За 100 монет зритель может прислать, например, виртуальную розу или медведя. Тиктокер получит бриллианты, а потом сможет вывести средства (но с комиссией TikTok, которая составляет до 50%)
Сколько реально заработать?
Все зависит от ряда факторов, в частности, количества подписчиков времени трансляции, активности зрителей и, что важно – формата контента.
Рекордсмены зарабатывают 1000 – 3000 долларов в месяц только на прямых эфирах. Правда, это скорее исключение, чем правило. Для большинства новичков заработок колеблется в пределах 20 – 200 долларов в месяц, если они стабильно ведут эфиры.
Есть ли боты и зачем они нужны
Да, боты есть разные. Например, боты-донатеры – созданы, чтобы создавать иллюзию популярности (даже имитируют подарки); боты-зрители – искусственно повышают количество участников онлайн, чтобы TikTok активнее продвигал эфир; боты-комментаторы – ставят вопросы, чтобы эфир выглядел активнее. Это серый метод продвижения. TikTok официально запрещает искусственное накручивание, однако многие этим пользуются - особенно в начале пути.