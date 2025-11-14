Главную награду "Криэйтор года" получил блогер Макс Клименко. На награждении он вспомнил о своей бабушке, которая живет в Украине. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как украинец стал лучшим тиктокером в Великобритании?

Макс Клименко известен как автор серии роликов Career Ladder – в переводе с английского "Карьерная лестница". Суть роликов такова – он устанавливает в разных местах лестницу, приглашает прохожих на нее и пытается с помощью вопросов, ответ на которые да или нет, отгадать их профессию. Это, по словам Макса, самый популярный в мире не анимационный контент. Его блог имеет 8,6 миллиона подписчиков, а Макс имеет большую узнаваемость.

В общем "Карьерная лестница" это уже серия из более 400 роликов.

"Карьерная лестница" Макса Клименко: смотрите видео

Блогингом Максим начал заниматься после переезда в Великобританию 14 лет назад, когда не мог найти работу.

Я очень волновался и стресовал из-за поиска работы, поэтому создавал видео, которые помогали людям узнать, какие вакансии для них доступны,

– рассказывает о своем опыте Макс.

А еще блогер заметил, что контент, который люди смотрят в TikTok лежа на кровати или сидя на унитазе, создается часами.

Свою награду Макс Клименко посвятил бабушке, которая поддерживала внука на всех этапах. Блогер даже рассказал, что она создавала несколько учетных записей, с которых заходила просматривать его видео, чтобы было больше просмотров.

Бабушка Макса сейчас в Украине и, как вспомнил блогер, у нее нет света из-за отключений, вызванных российскими атаками, поэтому она не может посмотреть трансляцию церемонии награждения. Однако он пообещал позвонить ей сразу по завершению церемонии.

