24 Канал со ссылкой на KDFC рассказывает, что всемирно известная рождественская мелодия Carol of the Bells на самом деле имеет украинское происхождение и является обработкой народной щедривки "Щедрик" Николая Леонтовича. В этом материале объясняем, как украинская песня о ласточке стала мировым хитом, почему за рубежом ее воспринимают иначе, чем в Украине, и как "Щедрик" получил десятки языковых и музыкальных вариаций по всему миру.

История "Щедрика" и его мировой путь

"Щедрик" – украинская народная щедривка дохристианского происхождения, связана с новогодними пожеланиями благополучия и урожая. В ее основе – символический образ ласточки, которая сообщает о достатке в доме.

Музыкальную обработку народной мелодии создал композитор Николай Леонтович. Первые варианты "Щедрика" он начал обрабатывать в начале ХХ века, в частности во время работы в городе Покровске (Донецкая область), где преподавал музыку.

Именно эта обработка впоследствии стала основой мирового хита Carol of the Bells, хотя англоязычный текст не имеет связи с оригинальным украинским содержанием.

Премьера "Щедрика" состоялась в Киеве в декабре 1916 года, после чего произведение быстро приобрело популярность в Украине.

По данным Wikipedia, мировую известность мелодия получила благодаря гастролям Украинской республиканской капеллы под руководством Александра Кошица.

В 1922 году "Щедрик" прозвучал в Carnegie Hall в Нью-Йорке, где привлек внимание американского композитора украинского происхождения Питера Вильговского.

В 1936 году Вильговский создал англоязычный текст, в котором интерпретировал мелодию как звон рождественских колоколов. Так появилась версия Carol of the Bells, которая закрепилась в англоязычных странах как рождественская песня.

Сегодня существует более тысячи вариаций исполнения "Щедрика" в разных странах мира, что сделало его одной из самых узнаваемых украинских мелодий на международной сцене.

"Щедрик" Николая Леонтовича звучит в эти дни во всех уголках планеты / Фото Укринформ

Вариации перевода и иностранные исполнения

Как отмечает музыкальное издание Classic FM, украинская мелодия "Щедрика" получила мировую известность благодаря многочисленным адаптациям, прежде всего англоязычной версии Carol of the Bells, в которой песню интерпретировали как рождественскую через образ колоколов. В то же время Classic FM подчеркивает, что это не перевод оригинального текста, а полностью новая лирика, написанная в США, тогда как музыкальная основа осталась неизменной.

Кроме известной версии, мелодия Леонтовича стала основой для других англоязычных и многоязычных вариаций, которые исполняют хоры и музыканты в разных странах мира – от классических академических коллективов до современных аранжировок. Именно универсальность мелодии позволила "Щедрику" адаптироваться к различным культурам, не потеряв связи со своим украинским происхождением.

Рождественский "Щедрик" / Фото mezha.net

"Щедрик" сегодня

Накануне праздников "Щедрик" снова зазвучал в публичных пространствах столицы – его исполнили в киевском метро и на вокзале в рамках музыкального флешмоба с участием украинских артистов и художников. Эту безумно популярную ныне щедривку выполняют и взрослые, и малые. “Щедрик” можно услышать как от хора “Гомон”, так и от Джамалы и Jerry Heil. И каждое это исполнение магическое и дарит ощущение праздника и радости.