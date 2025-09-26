Согласно новому исполнительному указу Дональда Трампа, TikTok отделяется от китайской компании ByteDance и переходит под контроль американских инвесторов. Президент заявил, что договоренность была достигнута во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином, и она соответствует закону, который требовал продажу приложения в США, чтобы избежать его блокировки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Какие условия сделки и кто станет владельцем TikTok в США?

Американские компании получат около 80% акций новой структуры. Остальные останутся в ByteDance и китайских инвесторов. Управление возьмет на себя совет директоров из семи человек, шесть из которых будут гражданами США с опытом в сфере кибербезопасности и национальной безопасности.

По словам Джей Ди Ванса, стоимость новой американской компании составит 14 млрд долларов, что существенно ниже оценки ByteDance у 330 млрд долларов. Для сравнения: стоимость Meta, которая владеет Facebook и Instagram, превышает 1,8 трлн долларов.

Возглавит группу инвесторов корпорация Oracle, которая будет отвечать за операционную деятельность TikTok в США, хранения данных пользователей в облаке и контроль над алгоритмом рекомендаций. Среди других инвесторов – основатель Oracle Ларри Эллисон, медиамагнат Руперт Мердок и глава Dell Майкл Делл.

Как сообщает The Guardian, соглашение призвано снять национальные риски относительно доступа Китая к персональным данным американцев. Представители Белого дома заверили, что ни ByteDance, ни китайские чиновники не будут иметь доступа к информации пользователей в США.

Указ также завершает длительный период юридической неопределенности: Конгресс в прошлом году обязал ByteDance найти американского покупателя, а Верховный суд в январе подтвердил возможный запрет приложения. В то же время Трамп несколько раз откладывал выполнение этого решения.

Несмотря на серьезные политические и экономические споры, Трамп подчеркнул, что именно "молодежь" поддерживала его стремление "спасти TikTok". Он вспомнил и активиста Чарли Кирка, который, по словам президента, убедил его присоединиться к платформе.

Переход TikTok под американский контроль должен завершиться в течение 120 дней.

Как тиктокеры зарабатывают на прямых эфирах?

TikTok Live – это не просто трансляции в реальном времени, а способ заработка для тысяч пользователей по всему миру. Сейчас прямые эфиры фактически создали на отдельный сегмент заработка в соцсетях: кто-то ведет их часами, кто-то снимает лайв-реакции на тренды, а некоторые просто молча ест или спит под трансляцию.

За каждый подарок TikTok начисляет условное количество "бриллиантов", которые потом можно обменять на реальные деньги. 1 TikTok-коин (внутренняя валюта) – это ориентировочно 0,1 доллара. За 100 монет зритель может прислать, например, виртуальную розу или медведя. Тиктокер получит бриллианты, а потом сможет вывести средства (но с комиссией TikTok, которая составляет до 50%).

Рекордсмены зарабатывают 1000 – 3000 долларов в месяц только на прямых эфирах. Правда, это скорее исключение, чем правило. Для большинства новичков заработок колеблется в пределах 20 – 200 долларов в месяц, если они стабильно ведут эфиры.