Несмотря на распространенный миф, ядерные отходы не остаются одинаково опасными вечно. Их радиоактивность постепенно уменьшается. Большая часть отходов за несколько десятилетий становится достаточно безопасной для обработки и хранится в приповерхностных хранилищах. Впоследствии они возвращаются к уровню радиоактивности, который характерен для природных руд - хотя в зависимости от концентрации это все равно может представлять определенный риск. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Как долго живут ядерные отходы и где их хранят?

Только небольшая часть отходов остается опасной в течение тысяч лет и требует размещения в глубоких геологических хранилищах. Несмотря на то, что звучит это тревожно, важно помнить: другие отрасли также создают опасные материалы, и некоторые из них - вроде кадмия или ртути - остаются токсичными буквально навсегда.

Как было сказано на Bloomberg Podcasts, интерес к ядерной энергетике растет, особенно на на фоне планов США запускать реакторы нового поколения. Поэтому способы хранения ядерных отходов снова оказались в фокусе - от краткосрочного до глубокого подземного хранения.

Где именно хранят отходы?

Тип хранилища зависит от того, как долго материал будет оставаться радиоактивным. Низко- и среднеактивные отходы обычно размещают в приповерхностных хранилищах - на поверхности или в неглубоких подземных камерах. Там используют специальные бетонные или инженерные конструкции, которые после заполнения герметизируют и накрывают слоями грунта и защитных мембран. Такие объекты работают в Великобритании, Франции, Испании, Японии, США, Швеции и Финляндии США.

Самые опасные отходы требуют геологических хранилищ на глубине до нескольких миль. Безопасность обеспечивает многобарьерная система: контейнер из прочных материалов, прослойки бентонитовой глины и природные породы вокруг пути к поверхности. В нескольких странах продолжаются активные проекты такого типа, а некоторые хранилища рассчитаны на изоляцию радиоактивных материалов до 100 000 лет.

Пока глубокие хранилища строятся, часть отходов временно хранится. Отработанное топливо сначала десятилетиями охлаждается в водяных бассейнах, а затем перемещается в сухие контейнеры из стали и бетона, которые могут оставаться на поверхности или частично углубляться в землю.

Какие идеи предлагали, но не применили?

В разные годы появлялись и радикальные предложения. Одним из них был вывоз ядерных отходов в космос. NASA исследовало этот вариант в 1970–1980-х годах и даже рассматривало возможность отправки контейнеров в направлении Солнца. Но высокая стоимость запусков и риск аварии сделали идею неприемлемой.

Другой замысел - захоронение отходов в глубоких океанических желобах в зонах субдукции. От этой схемы отказались из-за сложности доступа к таким местам и международных запретов на морское захоронение. Обсуждали даже хранение в ледовых массивах, но Антарктический договор 1959 года запрещает любую деятельность, противоречащую мирному и научному статусу континента.

Ядерная энергетика будет существовать и в дальнейшем - от гражданских АЭС до военных кораблей с ядерной установкой. И хотя отходы не исчезают полностью, современные технологии позволяют долго и безопасно их изолировать.

Почему в Еврокомиссии обеспокоены "ядерной безопасностью" в Украине?

Недавние масштабные удары России по гражданской инфраструктуре Украины, особенно по критически важным энергетическим объектам, создают серьезную угрозу для ядерной безопасности. Так считают в ЕС.

В Еврокомиссии убеждены, что атаки России на украинскую энергосистему, в частности на подстанции, которые обеспечивают электричеством атомные электростанции, имеют непосредственное влияние на ядерную безопасность страны. Она также подчеркнула, что Европейский Союз не прекращает работу над усилением санкций против России, а также над расширением поддержки Украины – как в военной, так и в энергетической сферах.