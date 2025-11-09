Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Читайте также Российские удары по подстанциям АЭС Украины не произошли бы без помощи Росатома, – МИД
Что в МАГАТЭ говорят о ситуации на Запорожской АЭС?
Линия 330 кВ "Ферросплавная-1" была вновь подключена к Запорожской АЭС в 19:43 по местному времени после завершения ремонта. Это позволило впервые за шесть месяцев обеспечить крайне необходимое резервное питание.
В МАГАТЭ также заявили, что восстановление линии стало решающим шагом для ядерной безопасности.
Наряду с восстановлением линии 750 кВ "Днепровская", это хороший день для ядерной безопасности,
– подчеркнул глава организации Рафаэль Гросси.
Справка. Линию 750 кВ "Днепровская" восстановили в прошлом месяце.
Что вообще происходит на ЗАЭС?
В сентябре 2025 года Россия разорвала соединение электростанции с украинской энергосистемой. Оккупанты пытались подключить ее к собственной сети, однако без успеха.
В течение месяца Запорожская АЭС оставалась без питания. Этот блэкаут был десятым за время полномасштабного вторжения и самым длинным. Только 23 октября стало известно, что энергетики частично восстановили питание станции.
7 ноября также стало известно, что возле Запорожской АЭС удалось установить кратковременное перемирие для ремонта линии "Ферросплавная-1". Предполагалось, что за работами будет наблюдать команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на объекте.