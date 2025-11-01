Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Что в МИД говорят о российских обстрелах подстанций АЭС?

По словам Министра иностранных дел, МАГАТЭ подтвердило повреждение подстанций, которые обеспечивают безопасную работу украинских атомных электростанций, в результате российских ударов.

Это еще один пример того, как Россия угрожает ядерной безопасности европейского континента и нарушает международное право.важно отметить, что такие удары не могли быть осуществлены без помощи специалистов "Росатома",

– подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что Украина призывает международное сообщество осудить такие безответственные действия, прекратить любое сотрудничество с Россией в области атомной энергетики и ввести санкции против "Росатома".

Кроме того, в Министерстве иностранных дел осудили целенаправленные удары России по подстанциям. Там отметили, что эти объекты входят в инфраструктуру, которую регулярно посещают и оценивают экспертные группы МАГАТЭ в рамках миссий к подстанциям, критически важных для ядерной безопасности и физической ядерной безопасности Украины.

Российские обстрелы объектов АЭС: что известно?