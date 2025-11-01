Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Что в МИД говорят о российских обстрелах подстанций АЭС?
По словам Министра иностранных дел, МАГАТЭ подтвердило повреждение подстанций, которые обеспечивают безопасную работу украинских атомных электростанций, в результате российских ударов.
Это еще один пример того, как Россия угрожает ядерной безопасности европейского континента и нарушает международное право.важно отметить, что такие удары не могли быть осуществлены без помощи специалистов "Росатома",
– подчеркнул Сибига.
Он подчеркнул, что Украина призывает международное сообщество осудить такие безответственные действия, прекратить любое сотрудничество с Россией в области атомной энергетики и ввести санкции против "Росатома".
Кроме того, в Министерстве иностранных дел осудили целенаправленные удары России по подстанциям. Там отметили, что эти объекты входят в инфраструктуру, которую регулярно посещают и оценивают экспертные группы МАГАТЭ в рамках миссий к подстанциям, критически важных для ядерной безопасности и физической ядерной безопасности Украины.
Российские обстрелы объектов АЭС: что известно?
Напомним, что удар России по Украине 30 октября повредил критически важные для ядерной безопасности подстанции. Команды агентства на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач.
Также известно, что энергетики восстановили питание Запорожской АЭС после самого длинного блэкаута, вызванного обстрелами российских войск.
Руководительница Минэнерго отметила, что станцию снова подключили к украинской энергосистеме.