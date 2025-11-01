Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву очільника Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги.

Що в МЗС кажуть про російські обстріли підстанцій АЕС?

За словами Міністра закордонних справ, МАГАТЕ підтвердило пошкодження підстанцій, які забезпечують безпечну роботу українських атомних електростанцій, в результаті російських ударів.

Це ще один приклад того, як Росія загрожує ядерній безпеці європейського континенту і порушує міжнародне право.Важливо зазначити, що такі удари не могли бути здійснені без допомоги фахівців "Росатома",

– наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що Україна закликає міжнародну спільноту засудити такі безвідповідальні дії, припинити будь-яку співпрацю з Росією в галузі атомної енергетики та ввести санкції проти "Росатома".

Крім того, у Міністерстві закордонних справ засудили цілеспрямовані удари Росії по підстанціях. Там зазначили, що ці об'єкти входять до інфраструктури, яку регулярно відвідують і оцінюють експертні групи МАГАТЕ в межах місій до підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки України.

Російські обстріли об'єктів АЕС: що відомо?