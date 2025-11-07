Этот объект мощностью 330 кВ обеспечивал всю станцию электроэнергией и сейчас нуждается в восстановлении. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
К теме Российские удары по подстанциям АЭС Украины не произошли бы без помощи Росатома, – МИД
Какова причина локального перемирия возле ЗАЭС?
В МАГАТЭ проинформировали, что утром 7 ноября вблизи поврежденного участка уже начались подготовительные мероприятия, там проходило разминированием территории и оценка состояния линии.
Непосредственно ремонт планируют начать 8 ноября. По данным агентства, восстановление касается линии "Ферросплавная-1", поврежденной еще шесть месяцев назад.
Заметьте! Ее подключение позволит ЗАЭС снова иметь два независимых источника питания. Речь идет об основной линии мощностью 750 кВ, а также резервной на 330 кВ. За работами будет наблюдать команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на объекте.
В организации напомнили, что предварительное восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС две недели назад также стало возможным благодаря временным договоренностям о прекращении огня, согласованным с привлечением агентства.
Первоначальный план предусматривал одновременное восстановление двух линий.
Однако во время ремонта магистрали 750 кВ нашли дополнительные повреждения резервной линии ближе к станции – в зоне, которая не входила в предварительно согласованные границы перемирия. Собственно, это и вызвало задержку работ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после длительных консультаций с представителями Украины и России удалось достичь новой договоренности о временном прекращении огня.
Это позволит завершить ремонт 330-киловольтной линии в ближайшие дни.
Мы надеемся, что ее подключение станет важным шагом для повышения уровня ядерной безопасности и устойчивости станции,
– подчеркнул Гросси.
Что известно об обстановке на ЗАЭС?
Накануне, российские пропагандистские ресурсы распространили очередную волну фейковых сообщений, утверждая, якобы страны НАТО готовят специальную операцию на временно оккупированной ЗАЭС, которая может привести к ядерной катастрофе.
Украинские специалисты призывают относиться к таким заявлениям с максимальной осторожностью, ведь они имеют все признаки информационно-психологической операции.
В частности генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что Россия часто прибегает к подобным провокациям именно в те периоды, когда терпит поражения на фронте или не может достичь своих целей военным путем.
По мнению эксперта по вопросам ядерной энергетики Ольги Кошарной, эти заявления являются частью скоординированной информационной кампании Кремля, направленной на формирование образа внешнего врага и оправдание собственного присутствия на ЗАЭС. Она отмечает, что таким образом Россия пытается легитимизировать свой захват объекта и переложить ответственность за риски на другие государства.