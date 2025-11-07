Цей об'єкт потужністю 330 кВ забезпечував усю станцію електроенергією й нині потребує відновлення. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на пресслужбу Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Яка причина локального перемир'я біля ЗАЕС?

У МАГАТЕ поінформували, що зранку 7 листопада поблизу пошкодженої ділянки уже розпочалися підготовчі заходи, там проходило розмінуванням території та оцінка стану лінії.

Безпосередньо ремонт планують розпочати 8 листопада. За даними агентства, відновлення стосується лінії "Феросплавна-1", пошкодженої ще шість місяців тому.

Зауважте! Її підключення дозволить ЗАЕС знову мати два незалежні джерела живлення. Йдеться про основну лінію потужністю 750 кВ, а також резервну на 330 кВ. За роботами спостерігатиме команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на об'єкті.

В організації нагадали, що попереднє відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС два тижні тому також стало можливим завдяки тимчасовим домовленостям про припинення вогню, погодженим із залученням агентства.

Початковий план передбачав одночасне відновлення двох ліній.

Однак під час ремонту магістралі 750 кВ знайшли додаткові пошкодження резервної лінії ближче до станції – у зоні, яка не входила до попередньо узгоджених меж перемир'я. Власне, це й спричинило затримку робіт.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що після тривалих консультацій з представниками України та Росії вдалося досягти нової домовленості про тимчасове припинення вогню.

Це дасть змогу завершити ремонт 330-кіловольтної лінії найближчими днями.

Ми сподіваємося, що її підключення стане важливим кроком для підвищення рівня ядерної безпеки та стійкості станції,

– підкреслив Гроссі.

