Експертка з енергетики, співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна розповіла 24 Каналу, що це частина інформаційної операції Кремля. Вона пояснила, що за "анонсом ядерного теракту" стоїть спроба Росії посилити тиск і створити ілюзію зовнішньої загрози.

Росія готує інформаційний ґрунт для провокацій

Росія активно поширює заяви про нібито підготовку Україною ядерного теракту на Запорізькій АЕС. Такі вкиди з'являються паралельно з ядерними погрозами Кремля, які покликані посилити тиск на Захід і створити атмосферу страху. Це черговий етап російської інформаційно-психологічної операції.

Це інформаційна атака на тлі ядерних погроз Путіна перед Трампом. Росія зараз заговорила про випробування ядерної зброї, які насправді проводить десятки років. Це відбувається в руслі ядерної ескалації, щоб справити враження на Дональда Трампа,

– наголосила Ольга Кошарна.

Окупанти перетворили територію станції на "безпечний" плацдарм для війська: там накопичують живу силу й техніку та запускають дрони, розраховуючи, що Україна не завдаватиме ударів по власній АЕС.

Росіяни запускають відверті фейки та ІПСО, адже вся територія станції контролюється російськими військами, яких там немало і проникнення українських диверсантів на територію задля вчинення будь-якої провокації неможливе

– підкреслила Ольга Кошарна.

Російська заява про нібито "ядерну провокацію" є спробою відвернути увагу світу від справжніх дій окупантів на станції. Кремль намагається використати тему Запорізької АЕС для шантажу Заходу й одночасно показати власну "жертвенність", створюючи образ оборонця від вигаданих загроз.

Чи є ризик ядерної аварії на ЗАЕС?

Фахівчиня пояснила, що реальної загрози розплавлення активної зони реакторів на станції немає. Усі енергоблоки перебувають у стані холодного зупину, тож активних тепловиділяючих процесів не відбувається. Паливо не може нагрітися до критичних температур навіть у разі збою.

Розплавлення активної зони ядерних реакторів малоймовірне. Реактори не працюють, і паливо не може нагрітися до небезпечних значень,

– пояснила Ольга Кошарна.

Навіть якщо система охолодження повністю зупиниться, фахівці прогнозують, що потенційно небезпечна ситуація може розвинутися лише через кілька місяців.

У разі якщо система охолодження не підтримуватиметься навіть за допомогою резервних насосів, теоретично фахівці дають прогноз на те, що небезпечна ситуація може початися за 100 днів. Але це неможливо уявити, щоб усі насоси резервної генерації відмовили,

– зауважила експертка.

Отже, навіть у разі серйозної несправності ймовірність аварії залишається мінімальною. Станція має кілька рівнів захисту, а фахівці продовжують стежити за всіма системами.

Що відомо про ситуацію на Запорізькій АЕС?