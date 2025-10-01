Незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в ефірі 24 Каналу наголосила, що безпрецедентність ситуації навіть не в тому, що ЗАЕС уже 8 день працює на резервних дизель-генераторах. Насамперед вражає поведінка росіян.

Наскільки критична ситуація?

"Росія окупувала робочу ядерну станцію, перетворила її на військовий плацдарм, воєнну базу, обстрілює з промислового майданчика Нікополь, Марганець, розміщує артилерійські реактивні установки поряд зі станцією. Саме це безпрецедентна ситуація", – наголосила Ольга Кошарна.

Як показав досвід майже чотирьох років окупації, світова спільнота не може вплинути на те, що відбувається. Ні резолюції в Генеральній Асамблеї ООН, ні резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ, яких на цю тему є уже 10, – росіяни не беруть до уваги.

Я хочу заспокоїти. На майданчику 20 стаціонарних резервних дизель-генераторів. Є ще мобільні, які ЗАЕС купила після аварії на Фукусімі, після проведення переоцінки безпеки з урахуванням нових уроків. Зараз працює 8 резервних дизель-генераторів, 9 перебувають в очікуванні і ще 3 в технічному обслуговуванні,

– розповіла експертка з ядерної енергетики.

Упродовж цього періоду окупаційна адміністрація станції по черзі запускала генератори в роботу. За повідомлення МАГАТЕ, запасів дизельного палива є на 10 днів, тому можемо сказати, що Росія навмисно лякає та провокує.

"Росія спеціально пошкодила лінію, за 1,5 кілометра від майданчика ЗАЕС і не ремонтує її. Хоча там роботи на кілька годин, але цього не роблять, бо хочуть підключити ЗАЕС до російської енергосистеми", – додала Ольга Кошарна.

Місто Енергодар, Запорізька теплова електростанція уже давно не працюють з об'єднаною енергосистемою. Окупанти приєднали їх до об'єднаної енергосистеми Росії.

Що відбувається на ЗАЕС: останні новини