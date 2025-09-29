Росіяни проклали 200 кілометрів електропостачання на лівому березі Дніпра, щоб під'єднати станцію до своєї енергосистеми. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга публічно відреагував на це порушення. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що Росія таким чином почала втілювати свій сценарій анексії Запорізької АЕС.

Що задумала Росія щодо ЗАЕС?

Петро Андрющенко зазначив, що раніше прогнозував, як діятиме Росія, щоб остаточно окупувати Запорізьку АЕС. Його здогадки почали ставати реальними.

Я розповідав, що буде черговий блекаут, після чого Росія наголосить, що неможливо під'єднати ЗАЕС до українського живлення, тому вони начебто змушені перемкнути її (Запорізьку АЕС до російського живлення – 24 Канал),

– наголосив він.

При цьому МАГАТЕ, зокрема гендиректор Гроссі, може вдавати, що іншого варіанту нібито немає, мовляв, це ядерна небезпека, тому ризикувати не варто.

Це вперше роз'єднався зв'язок із Запорізькою АЕС на території, яка підконтрольна Росії. Росіяни мали можливість це полагодити вже давно, але жодних дій досі не було,

– сказав керівник Центру вивчення окупації.

Крім того, окупаційне керівництво Запорізької АЕС вийшло із заявою, що атомну електростанцію начебто не можливо лагодити через українські обстріли. Це вказує на те, що росіяни не планують відновлювати з'єднання АЕС з українським живленням, адже у них на це вже свої плани.

Андрющенко підкреслив, що не особисто Гроссі, а організація МАГАТЕ, винесла рішення про те, що Росія має повернути Запорізьку АЕС під контроль України. Одразу після цього стався блекаут – росіяни таким чином, ймовірно, почали у пришвидшеному темпі втілювати свій задум щодо повноцінного захоплення ЗАЕС.

Важливо також додати, що з моменту настання блекауту на атомній електростанції, Україна не здійснювала обстрілів там. Тому росіяни мають всі можливості, аби лагодити ЗАЕС, проте вони цього не роблять.

Яка ситуація на окупованій росіянами ЗАЕС?