Эксперт по энергетике, соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная рассказала 24 Каналу, что это часть информационной операции Кремля. Она объяснила, что за "анонсом ядерного теракта" стоит попытка России усилить давление и создать иллюзию внешней угрозы.

Россия готовит информационную почву для провокаций

Россия активно распространяет заявления о якобы подготовке Украиной ядерного теракта на Запорожской АЭС. Такие вбросы появляются параллельно с ядерными угрозами Кремля, которые призваны усилить давление на Запад и создать атмосферу страха. Это очередной этап российской информационно-психологической операции.

Это информационная атака на фоне ядерных угроз Путина перед Трампом. Россия сейчас заговорила об испытаниях ядерного оружия, которые на самом деле проводит десятки лет. Это происходит в русле ядерной эскалации, чтобы произвести впечатление на Дональда Трампа,

– подчеркнула Ольга Кошарная.

Оккупанты превратили территорию станции в "безопасный" плацдарм для войска: там накапливают живую силу и технику и запускают дроны, рассчитывая, что Украина не будет наносить удары по собственной АЭС.

Россияне запускают откровенные фейки и ИПСО, ведь вся территория станции контролируется российскими войсками, которых там немало и проникновение украинских диверсантов на территорию для совершения любой провокации невозможно

– подчеркнула Ольга Кошарная.

Российское заявление о якобы "ядерной провокации" является попыткой отвлечь внимание мира от настоящих действий оккупантов на станции. Кремль пытается использовать тему Запорожской АЭС для шантажа Запада и одновременно показать собственную "жертвенность", создавая образ защитника от вымышленных угроз.

Есть ли риск ядерной аварии на ЗАЭС?

Специалистка объяснила, что реальной угрозы расплавления активной зоны реакторов на станции нет. Все энергоблоки находятся в состоянии холодной остановки, поэтому активных тепловыделяющих процессов не происходит. Топливо не может нагреться до критических температур даже в случае сбоя.

Расплавление активной зоны ядерных реакторов маловероятно. Реакторы не работают, и топливо не может нагреться до опасных значений,

– объяснила Ольга Кошарная.

Даже если система охлаждения полностью остановится, специалисты прогнозируют, что потенциально опасная ситуация может развиться лишь через несколько месяцев.

В случае если система охлаждения не будет поддерживаться даже с помощью резервных насосов, теоретически специалисты дают прогноз на то, что опасная ситуация может начаться через 100 дней. Но это невозможно представить, чтобы все насосы резервной генерации отказали,

– отметила эксперт.

Так что, даже в случае серьезной неисправности вероятность аварии остается минимальной. Станция имеет несколько уровней защиты, а специалисты продолжают следить за всеми системами.

Что известно о ситуации на Запорожской АЭС?