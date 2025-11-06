Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин встретились впервые за 6 лет встретились впервые за 6 лет. Одной из тем встречи было завершение войны в Украине, однако конкретных решений не приняли. Важно, что Китай не заинтересован как в триумфе России, так и в поражении.

Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн в интервью 24 Канала рассказал, может ли Си Цзиньпин заставить Владимира Путина завершить войну и что готовит Европа. Больше деталей – читайте далее в материале.

Обратите внимание Одно политическое событие показало, как скоро закончится война в Украине, – WSJ

Россия и США начали ядерную гонку

Владимир Путин продемонстрировал новое ядерное оружие России. Украинский Центр противодействия дезинформации считает это психологическим давлением на Запад. Чего на самом деле пытается достичь Путин этими действиями?

Это чистое позерство. Обе эти системы – крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и потенциально ядерным вооружением и умная торпеда "Посейдон" – не являются принципиально новыми. Они не изменят военный баланс между Россией и Западом. Также не будут иметь никакого влияния на российскую агрессию в Украине. Это просто бряцание оружием.

Интересно, что демонстрацию нового ядерного вооружения Россия организовала сразу после того, как США объявили о новых санкциях против нее. Это первые ограничения во время второго президентского срока Дональда Трампа. Видите ли вы взаимосвязь здесь?

Да, это очевидно. Россия и раньше представляла новые системы вооружения. Думаю, что кроме сигнала Запада, это имеет внутриполитический аспект. Россия сейчас имеет растущие экономические трудности,. В некоторых регионах бензин выдается по талонам, инфляция растет быстрыми темпами, а налог на прибыль повышается из-за сокращения государственного бюджета России.

Несмотря на все экономические проблемы, Путин подает сигнал, что Россия, в военном смысле, "на высоте". Этот аспект нельзя недооценивать. Этот сигнал посылается на два направления – на Запад и гражданам России.

Полное интервью с аналитиком: смотрите видео

Сразу после заявления Путина о тестировании ядерного оружия, Дональд Трамп заявил, что США должны немедленно возобновить ядерные испытания, чтобы оставаться в равных позициях с другими государствами. Находимся ли мы сейчас в начале новой гонки вооружения?

Это может стать началом гонки ядерного вооружения, во время которых обе стороны модернизируют свой ядерный потенциал и пытаются дать понять другой стороне, что в случае крайней необходимости – они готовы действовать и защищаться. Мы сейчас находимся на таком этапе.

Что не так с санкциями США против России?

Могут ли санкции, которые Трамп ввел против Путина, сигнализировать об изменении риторики США в отношении России?

Безусловно, это изменение риторики. Посмотрим, является ли это изменением стратегии. Не забываем, что санкции против двух российских компаний – "Роснефти" и "Лукойла" – вступят в силу только 21 ноября. Поэтому это заявление о санкциях – это сообщение, что 21 ноября такие меры, возможно будут приняты. Но при этом пока нет четкого заявления о том, что эти компании или любые западные, сотрудничающие с ними, находятся под санкциями.

С другой стороны само заявление уже имело эффект. Появилась информация, что "Лукойл" уже решил продать 50% собственных международных активов, АЗС, склады и тому подобное. Однако официальная продажа активов не означает, что "Лукойл" не пытается обойти санкции, создавая подставные компании. Таким образом, тот же бизнес продолжится, но под другим названием и с другими компаниями. Однако деньги все равно будут поступать в российский бюджет.

В этом есть недостаток отсрочки на четыре недели до возможного введения санкций. Еще один недостаток заключается в том, что за это время западные клиенты "Роснефти" и "Лукойла" могут запастись топливом, закупив еще больше российской нефти. Потому что они знают, что после 21 ноября у них такой возможности уже не будет. Поэтому я не понимаю, зачем Трамп должен давать Путину несколько недель, прежде чем, возможно, санкции вступят в силу.

Реакция России была такой, что это якобы не дружественный жест, но кто знает, удастся ли Путину убедить Трампа не вводить санкции. Так же как ему удалось убедить его не продавать Украине ракеты Tomahawk. Так что, я сомневаюсь, является ли этот шаг разворотом стратегии США в отношении России на 180 градусов. Однако это самый очевидный сдвиг, который мы видели до сих пор.

Насколько эффективными могут быть санкции США, учитывая введение 19 пакета санкций Европейского союза? А также то, что Владимир Зеленский считает, если санкционное давление продолжится, то это будет стоить Москве 50 миллиардов долларов в год?

Да, это существенные меры. Именно сочетание европейских и американских санкций против России в энергетическом секторе очень важно. Если Европа и США действительно будут работать в одном направлении, то смогут многого достичь.

В то же время я не считаю, что меры, которые приняли в октябре 2025 года, загонят Путина в тупик и он изменит свою стратегию в отношении Украины. Я больше сторонник теории о соломинке, сломавшей спину верблюда. В определенный момент все санкции, все международные меры против России и помощь Украине должны накопиться до такого предела, что Путину придется серьезно изменить стратегию. Но до этого момента еще далеко.

Путин отреагировал на новый пакет санкций, заявив, что Россия не поддается давлению. Это означает, что он не сядет за стол переговоров. Поэтому, как вы отметили, должно быть две составляющих. Считаете ли вы, что в Вашингтоне понимают необходимость иметь такую стратегию?

Сейчас Путин все еще верит в то, что он сможет выиграть эту войну. Именно поэтому он не проводит переговоры. Он ни на миллиметр не отошел от своих максималистских позиций с начала войны. Из-за этого даже Трамп разозлился.

Однако единственная стратегия Запада, которую я вижу, – продолжать усиливать санкции и еще решительнее помогать Украине. Это может привести к ситуации, когда за год – два Путин или сам осознает, что не может выиграть войну и ему придется полностью изменить стратегический подход, или за него это сделает кто-то другой в Москве.

Получит ли Украина Tomahawk и Taurus?

США все еще не исключают возможности отправки в Украину ракет большой дальности Tomahawk. В этом можно проследить параллель с прошлой американской администрацией, которая часто в течение месяцев утверждала новые пакеты помощи Украине. Видите ли вы эту параллель?

Мне понятно разочарование украинцев относительно Европы и США. Также могу разделить разочарование европейцев относительно Соединенных Штатов, возникшее в январе 2025 года. Я один из тех европейцев, которые считают, что даже администрация Байдена была слишком осторожна и не решительна в поддержке Украины. Однако я не бы зацикливался на ракетах Tomahawk и немецких Taurus. Их просто не будет.

Сейчас Украина быстро наращивает собственные производственные мощности для массового выпуска крылатых и баллистических ракет. Существует потенциал для улучшения их как по скорости, так и дальности и грузоподъемности. Боеголовки у них все еще небольшие, но потенциал – большой.

Кстати Ракета "Фламинго" долетит до Москвы и даже до Ирана: почему ее так назвали и чего ждать России

США и особенно Европа должны сейчас сосредоточить свои усилия на том, чтобы Украина сама имела возможность изготавливать это оружие на своей территории. И таким образом сделать дискуссии о западных системах вооружения лишними. Tomahawk намного сложнее, чем кажется. Большинство этих ракет нужно запускать с кораблей. Поэтому придется завезти в Украину новое оборудование, пусковые установки, обучать военных запускать эти ракеты.

Немецкие ракеты Taurus не будут поставлять в Украину, потому что этот вопрос не согласован внутри правящей коалиции в Берлине. Поэтому реальная задача должна заключаться в том, чтобы дать Украине возможность самостоятельно производить современные дальнобойные системы.

Сможет ли Си заставить Путина закончить войну?

Недавно состоялась встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, во время которой они обсудили войну в Украине. Могут ли договоренности двух лидеров приблизить окончание войны?

Да, но никакого решения они не приняли. Си Цзиньпин не собирается заставлять Путина прекратить агрессию. Этого не произойдет. Не знаю, что представлял себе Трамп, но они оба согласились, что война должна закончиться. Об этом говорится в коммюнике встречи. Однако это ни на секунду не приближает мир. Поэтому от первой встречи Трампа и Си не стоит ожидать сдвигов по ситуации в Украине. Возможно, на следующих встречах появится что-то конкретнее.

Вы считаете, что Китай сегодня на самом деле не заинтересован в том, чтобы завершить эту войну?

Китай не будет отрицать умеренную победу России. Китайцы не хотят, чтобы Путин стал триумфатором, захватив завтра Киев. В то же время Пекин меньше всего хочет военного поражения Москвы, которое могло бы привести к смене режима в Кремле и хаосу. А также к тому, что Китай потеряет своего младшего северного партнера, которым в последнее время стала Россия.

Китай поддерживает военные усилия России более или менее скрытыми способами. Без китайских закупок сырья и энергии Россия бы давно обанкротилась. Также поставки продукции двойного назначения – микросхем, полупроводников, других технологических товаров – помогает россиянам вести эту войну.

Россия без Китая уже давно проиграла бы. Это свидетельствует о том, что Китай не собирается убеждать Путина сделать что-то, что он на самом деле не хочет делать.

Что известно о плане Европы по завершению войны?

Европейские партнеры обнародовали мирный план из 12 пунктов, который предусматривает прекращение огня, акт о ненападении, передачу Запорожской АЭС третьей стороне, ограниченное смягчение санкций и создание Совета по миру под председательством Трампа. В то же время европейские чиновники сомневаются, что Россия согласится на этот план. И он до сих пор не подтвержден европейскими лидерами. Как вы его оцениваете и может ли Россия пойти на его реализацию, учитывая то, что Кремль декларирует готовность к диалогу?

В сегодняшней ситуации Россия не собирается принимать этот план. Например, потому что он предусматривает гарантии безопасности Запада для Украины; потому что в нем говорится о замороженных российских активах, которые будут использованы для восстановления Украины. Россия даже сейчас выступает против идеи прекращения огня. Поэтому она не примет этот план, но это и не цель этого плана.

Обратите внимание! Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заметил, что в плане Европы были пункты, вызвавшие сопротивление в Киеве. Например, возможное снятие санкций с России, ее возвращение в международные организации и размытые формулировки относительно "уважения к культурному разнообразию". Подоляк подчеркнул, что нам может не все нравиться в плане, но он покажет, кто действительно хочет мира, а кто – продолжения войны.

Это был сигнал европейцев, но не россиянам, а Соединенным Штатам и остальному миру, что Европе все еще есть что сказать. План был быстро составлен после того, как отменили запланированный саммит Трампа и Путина в Будапеште. Для Европы эта встреча стала бы довольно плохим событием, потому что европейские страны не играли бы в ней никакой роли. Единственным европейцем, присутствующим на этом саммите, был бы Виктор Орбан.

Это ужасная новость для остальной Европы. Поэтому как только саммит отложили или отменили, потому что я не считаю, что он состоится в ближайшее время, европейцы быстро отреагировали. Им было нужно что-то сделать, чтобы показать, что у них есть представление о том, что должно происходить. Примет ли этот план Россия – другой вопрос, но у них есть идея.

Как известно, все отдельные пункты плана на самом деле обсуждались, по ним проводились переговоры, бурные дебаты между различными заинтересованными сторонами в Европе в рамках "Коалиции желающих". Я считаю, что пришло время объединить все эти идеи в один документ, представить его и сказать остальному миру: "Вот чего мы хотим достичь". И это неправда, что европейцы полностью исключены из поиска справедливого и устойчивого мира в Украине.

В Кремле готовятся закончить войну через год?

Недавно спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, которого министр финансов США Скотт Бессент назвал российским пропагандистом, заявил, что мир в Украине возможен в течение года. Что вы думаете по этому поводу?

У меня нет комментариев по этому заявлению. Я не воспринимал бы его серьезно. Если он говорит о мире в Украине, то речь идет о победе России и отказе Украины от своего суверенитета и собственной победы. Надеюсь, что даже через год это будет не возможно. Я не хочу и не думаю, что большинство украинцев хотят такого мира, о котором мечтает Дмитриев. Поэтому я просто забыл бы об этом утверждении. Оно не имеет значения.