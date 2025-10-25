Ни одна из сторон не способна осуществить значительный прорыв на фронте в ближайшее время. Поэтому противники делают ставку на истощение ресурсов друг друга, передает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Сколько еще продлится российско-украинская война?

Так, Киев все больше опирается на дальнобойные удары по российским НПЗ – жизненному ресурсу военной машины Кремля. Стратегия Украины является зеркальным отражением стратегии России: "делать все возможное, чтобы экономика России упала раньше, чем украинская, и одновременно пытаться достичь через дипломатические переговоры того, чего нельзя достичь на поле боя".

Только время покажет, кто сломается первым в этой войне на истощение, и сколько еще кровопролития и разрушений произойдет до того момента.

Бывший высокопоставленный член администрации Зеленского сказал изданию, что война, вероятно, продлится еще много лет, поскольку обе стороны способны продолжать борьбу. Война завершится, добавил он, или крахом российского имперского проекта, или исчезновением независимой Украины.

Как и четыре года назад, цели России в Украине остаются неизменными – оккупировать большие части страны и установить марионеточный режим в Киеве.

Несмотря на предыдущие прогнозы о крахе из-за санкций и расходов на войну, российская экономика оставалась относительно устойчивой на протяжении многих лет. Но, это не может продолжаться вечно, говорит сотрудница Карнеги Россия-Евразия Центра Александра Прокопова. В конце–концов, Кремль не сможет закрывать дыры в бюджете – традиционными способами – через налоги или точечные сокращения расходов. Российским властям придется прибегать к непопулярным решениям, которые могут стать триггерами для беспорядков.

Однако в восприятии Путина риск окончания войны превышает – по крайней мере пока – риск внутренних беспорядков.

Путину не интересно мириться, потому что если он согласится на что-то, что нельзя будет подать как победу дома, это покажет его слабость,

– говорит Алина Полякова, президент и CEO Center for European Policy Analysis в Вашингтоне.

По ее словам, много людей вокруг Путина и Кремля хотят его падения. И как только он проявит слабость – это конец для него и его власти.

