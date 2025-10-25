Жодна зі сторін не здатна здійснити значний прорив на фронті найближчим часом. Тому супротивники роблять ставку на виснаження ресурсів один одного, передає 24 Канал із посиланням на WSJ.

Скільки ще триватиме російсько-українська війна?

Так, Київ дедалі більше спирається на далекобійні удари по російських НПЗ – життєвому ресурсу військової машини Кремля. Стратегія України є дзеркальним відображенням стратегії Росії: "робити все можливе, щоб економіка Росії впала раніше, ніж українська, і водночас намагатися досягти через дипломатичні переговори того, чого не можна досягти на полі бою".

Лише час покаже, хто зламається першим у цій війні на виснаження, і скільки ще кровопролиття та руйнувань відбудеться до того моменту.

Колишній високопоставлений член адміністрації Зеленського сказав виданню, що війна, ймовірно, триватиме ще багато років, оскільки обидві сторони здатні продовжувати боротьбу. Війна завершиться, додав він, або крахом російського імперського проєкту, або зникненням незалежної України.

Як і чотири роки тому, цілі Росії в Україні залишаються незмінними – окупувати великі частини країни та встановити маріонетковий режим у Києві.

Попри попередні прогнози про крах через санкції та витрати на війну, російська економіка залишалася відносно стійкою упродовж років. Але, це не може тривати вічно, каже співробітниця Карнегі Росія-Євразія Центру Олександра Прокопова. Врешті–решт, Кремль не зможе закривати дірки у бюджеті – традиційними способами – через податки чи точкові скорочення витрат. Російській владі доведеться вдаватися до непопулярних рішень, які можуть стати тригерами для заворушень.

Однак у сприйнятті Путіна ризик закінчення війни перевищує – принаймні поки що – ризик внутрішніх заворушень.

Путіну не цікаво миритися, бо якщо він погодиться на щось, що не можна буде подати як перемогу вдома, це покаже його слабкість,

– каже Аліна Полякова, президентка та CEO Center for European Policy Analysis у Вашингтоні.

За її словами, багато людей навколо Путіна та Кремля хочуть його падіння. І щойно він проявить слабкість – це кінець для нього та його влади.

