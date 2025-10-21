Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Цю інформацію виданню надав обізнаний співрозмовник.

Як Рубіо вплинув на скасування зустрічі Трампа і Путіна?

За даними видання, після перемовин із главою МЗС Росії Рубіо зрозумів, що Кремль не змінив своєї жорсткої позиції – зокрема, вимоги, щоб Україна передала Росії контроль над усім Донбасом у межах будь-якого врегулювання.

Водночас, за словами іншого високопоставленого представника адміністрації Трампа, Путін у телефонній розмові з американським президентом висловив готовність обговорити певні питання, що могли б "зблизити позиції Вашингтона та Москви". У Білому домі не виключають, що нова зустріч все ж може відбутися, але не так швидко, як планувалося.

Також Очікується, що Марко Рубіо і Сергій Лавров візьмуть участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Малайзії наприкінці жовтня. У Білому домі зауважили, що окремої зустрічі американського держсекретаря та російського міністра поки що не заплановано.

До речі, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук припустив в етері 24 Каналу, що російський диктатор навряд чи взагалі хотів їхати на саміт в Угорщину, так само як і президент США. Адже попередня зустріч на Алясці показала, що кожен з президентів по-різному розуміє домовленості.

Яка позиція Кремля поставила саміт президентів США та Росії під загрозу?

Видання Reuters пише, що Дональд Трамп, який минулого тижня провів розмову з Володимиром Путіним і зустрівся з Володимиром Зеленським, планував організувати переговори з російським диктатором у Будапешті протягом двох тижнів.

Однак підготовка до саміту натрапила на труднощі: телефонна розмова між Рубіо й Лавровим 20 жовтня завершилася без результату, а заплановану зустріч 23 жовтня відклали.

Джерела Reuters зазначають, що жодна зі сторін публічно не скасувала саміт, проте відтермінування підготовчої зустрічі між державним секретарем Марко Рубіо та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим показує, що США не поспішають проводити зустріч Трампа і Путіна, якщо Росія не піде на поступки.

Гадаю, росіяни хотіли забагато, і для американців стало очевидно, що в Будапешті не буде жодної угоди,

– сказав один із європейських дипломатів.

Інше джерело додало, що Москва "зовсім не змінила своєї позиції" й не готова навіть тимчасово зупинитися.

"Я припускаю, що Лавров говорив те саме, а Рубіо відповів щось на кшталт: "Побачимося пізніше"", – заявив дипломат.

Що відомо про скасування саміту Путіна і Трампа в Будапешті?