Там кажуть, що в американського президента найближчим часом таких планів немає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Також у Білому домі повідомили, що держсек США Рубіо та глава МЗС Росії Лавров у понеділок, 20 жовтня, провели "продуктивну розмову", тому особисто зустрічатися наразі теж не будуть.

Президент Трамп не планує зустрічатися з президентом Путіним найближчим часом. Рубіо та Лавров провели продуктивну розмову. Тому додаткова особиста зустріч між держсекретарем та міністром закордонних справ не є необхідною,

– офіційно повідомив Білий дім.