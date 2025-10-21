Про це в ефірі 24 Каналу розповіла психологиня Олена Шершньова, зауваживши, що Путіна здають його ж жести. Зокрема, кривляння, що слугує йому захистом.
Який новий інструмент є в риториці Путіна?
Психологиня пояснила, що в російського диктатора присутній параноїдальний компонент. Саме через це йому властиво рідко виходити в люди та переховуватись в бункері. Це є фактично його захистом.
Крім того, Путін "захищається" кривлянням – його новим психологічним інструментом.
Це його захисний механізм – його жести. Раніше він собі б такого не дозволив, він мав інший імідж при зустрічах, коли його кудись запрошували. Тепер жодної гідності – лише клоунада. Путін наляканий,
– наголосила вона.
Шершньова додала, що саме гумор може свідчити про те, що людині страшно. Саме це можна було спостерігати на зустрічі російського диктатора та Трампа на Алясці в серпні цього року.
Що ще відомо про психотип Путіна?
- Раніше психологиня зазначила, що у поведінці російського диктатора спостерігається повна відсутність будь-якої емпатії та загальнолюдських цінностей. Путін особливо зацікавлений у проведенні цинічних і жорстоких експериментів.
- Крім того, йому постійно потрібне адреналінове підживлення, про що свідчать його заяви про війну.
- Щодо жестів – Путіну важко їх контролювати, що робить з нього справжнього психопата. Йому важко втамувати власні емоції.