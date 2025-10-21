Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Эту информацию изданию предоставил осведомленный собеседник.

К теме Путин готовит "конфеты" для Трампа: политолог предположил, на чем может сыграть Кремль

Как Рубио повлиял на отмену встречи Трампа и Путина?

По данным издания, после переговоров с главой МИД России Рубио понял, что Кремль не изменил своей жесткой позиции – в частности, требования, чтобы Украина передала России контроль над всем Донбассом в рамках любого урегулирования.

В то же время, по словам другого высокопоставленного представителя администрации Трампа, Путин в телефонном разговоре с американским президентом выразил готовность обсудить определенные вопросы, которые могли бы "сблизить позиции Вашингтона и Москвы". В Белом доме не исключают, что новая встреча все же может состояться, но не так быстро, как планировалось.

Также ожидается, что Марко Рубио и Сергей Лавров примут участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии в конце октября. В Белом доме отметили, что отдельной встречи американского госсекретаря и российского министра пока не запланировано.

Кстати, председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук предположил в эфире 24 Канала, что российский диктатор вряд ли вообще хотел ехать на саммит в Венгрию, так же как и президент США. Ведь предыдущая встреча на Аляске показала, что каждый из президентов по-разному понимает договоренности.

Какая позиция Кремля поставила саммит президентов США и России под угрозу?

Издание Reuters пишет, что Дональд Трамп, который на прошлой неделе провел разговор с Владимиром Путиным и встретился с Владимиром Зеленским, планировал организовать переговоры с российским диктатором в Будапеште в течение двух недель.

Однако подготовка к саммиту натолкнулась на трудности: телефонный разговор между Рубио и Лавровым 20 октября завершился без результата, а запланированную встречу 23 октября отложили.

Источники Reuters отмечают, что ни одна из сторон публично не отменила саммит, однако отсрочка подготовительной встречи между государственным секретарем Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым показывает, что США не спешат проводить встречу Трампа и Путина, если Россия не пойдет на уступки.

Думаю, россияне хотели слишком много, и для американцев стало очевидно, что в Будапеште не будет никакого соглашения,

– сказал один из европейских дипломатов.

Другой источник добавил, что Москва "совсем не изменила своей позиции" и не готова даже временно остановиться.

"Я предполагаю, что Лавров говорил то же, а Рубио ответил что-то вроде: "Увидимся позже"", – заявил дипломат.

Что известно об отмене саммита Путина и Трампа в Будапеште?