Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала предположил, что Кремль готовит для Трампа привлекательные, но коварные "конфеты", чтобы восстановить свое влияние. Он отметил, что без решительной позиции Вашингтона никакого прорыва в переговорах не будет.

Как Трамп меняет позицию по войне в Украине?

Дональд Трамп за девять месяцев президентства уже несколько раз менял подход к завершению войны. Сейчас он вернулся к идее прекращения боевых действий по линии фронта, однако Россия не соглашается на такие условия. Это затрудняет достижение любых договоренностей и создает новые риски для Украины.

Трамп хочет прекращения войны, но за девять месяцев его президентства, он уже шесть раз менял свою позицию. Сейчас он снова вернулся к первоначальной идее прекращения боев по линии фронта, однако Россия против этого,

– объяснил Фесенко.

Непоследовательность американского президента дает Кремлю пространство для маневра. Москва пытается использовать колебания Трампа, чтобы продвинуть собственные условия мира. В итоге это может сделать предстоящий саммит менее результативным.

Путин пытается повлиять на Трампа

Главная цель Путина во время встречи в Будапеште – восстановить личное влияние на американского президента. Кремль готовит символические "конфеты" – предложения, которые будут выглядеть как уступки, но фактически выгодны только России. Такие действия должны создать впечатление, что именно Украина блокирует мирные инициативы.

Каждая встреча Путина с Трампом – это способ повлиять на него, восстановить манипуляционное влияние. В Кремле это понимают, поэтому готовят свои конфеты для Трампа, коварные предложения, чтобы заманить его на свою сторону,

– отметил политолог.

Через такие сценарии Москва стремится склонить Трампа к давлению на Киев и переложить ответственность за продолжение войны на Украину. В то же время это позволит Кремлю представить себя миротворцем, который якобы стремится к компромиссу. Именно поэтому европейским союзникам важно сохранить активную коммуникацию с США до и после саммита.

Что известно о подготовке переговоров Трампа и Путина в Будапеште?