Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу припустив, що Кремль готує для Трампа привабливі, але підступні "цукерки", аби відновити свій вплив. Він наголосив, що без рішучої позиції Вашингтона жодного прориву у переговорах не буде.

Дивіться також Провалу не уникнути: чому в Росії проблеми з головним ресурсом для фронту

Як Трамп змінює позицію щодо війни в Україні?

Дональд Трамп за дев'ять місяців президентства вже кілька разів змінював підхід до завершення війни. Нині він повернувся до ідеї припинення бойових дій по лінії фронту, однак Росія не погоджується на такі умови. Це ускладнює досягнення будь-яких домовленостей і створює нові ризики для України.

Трамп хоче припинення війни, але за дев'ять місяців його президентства, він уже шість разів змінював свою позицію. Зараз він знову повернувся до початкової ідеї припинення боїв по лінії фронту, однак Росія проти цього,

– пояснив Фесенко.

Непослідовність американського президента дає Кремлю простір для маневру. Москва намагається використати коливання Трампа, щоб просунути власні умови миру. У підсумку це може зробити майбутній саміт менш результативним.

Путін намагається вплинути на Трампа

Головна мета Путіна під час зустрічі у Будапешті – відновити особистий вплив на американського президента. Кремль готує символічні "цукерки" – пропозиції, які виглядатимуть як поступки, але фактично вигідні лише Росії. Такі дії мають створити враження, що саме Україна блокує мирні ініціативи.

Кожна зустріч Путіна з Трампом – це спосіб вплинути на нього, відновити маніпуляційний вплив. У Кремлі це розуміють, тому готують свої цукерки для Трампа, підступні пропозиції, щоб заманити його на свій бік,

– зазначив політолог.

Через такі сценарії Москва прагне схилити Трампа до тиску на Київ і перекласти відповідальність за продовження війни на Україну. Водночас це дозволить Кремлю представити себе миротворцем, який нібито прагне компромісу. Саме тому європейським союзникам важливо зберегти активну комунікацію зі США до та після саміту.

Що відомо про підготовку переговорів Трампа і Путіна в Будапешті?