До того ж амплітуда зростає. Про це пише Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

Які останні закиди лунають з Кремля?

Останні чутки: після вчорашньої бесіди Марко Рубіо та Сергія Лаврова, на якій мали обговорюватись деталі очного контакту, нібито прийняли рішення відкласти зустріч навіть на рівні міністрів закордонних справ.

На це відреагував штатний лиходій МЗС Росії Сергій Рябков: не можна відкласти те, що "не планувалося". Мовляв, зустріч міністрів вигадали журналісти, а Росія її не підтверджувала. Це формально залишає простір для маневру.

До цього Пєсков і той самий Рябков грубо відреагували на ідею Трампа зупинитися на лінії фронту.

До цього протестували реакцію публіки на гіпотетичну відмову Путіна від спроб окупації правобережної Херсонщини та частини Запоріжжя "в обмін на Донбас".

Ну, і закріпили закидом, що британці збираються вбити Путіна в Будапешті, тож треба переносити зустріч у Дубай. Мабуть, кровожерність британців у Дубаї не діє. Що дещо прикро для товариша Віктора Орбана.

Путін, як завжди, просто набиває собі ціну

Це важко інтерпретувати інакше, ніж заготовки росіян для зриву зустрічі чи максимального затягування підготовки. А також спроби набити ціну. Нічого нового. Станом зараз Путін не просунувся ні в чому після зустрічі з Трампом на Алясці. Він може лише повторити Трампу те, що американському президентові вже не сподобалося.

Тобто за фактом немає предмета для розмови. Також легку невизначеність створює таймінг.

31 жовтня – 1 листопада може відбутися зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Вони будуть говорити про своє. Точно не про Україну, але теми Росії можуть торкнутися і щось доведуть Путіну. Це може вплинути і на сценарії війни.

Тому найближчими тижнями відсутність відчутного предмета маскуватимуть мегатоннами вкидань та різними шокувальними подробицями. А реальна "підготовка" йтиме у Куп'янську, Лимані та на російських НПЗ.