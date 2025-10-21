Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Дивіться також Новий раунд переговорів Трампа з Путіним у Будапешті може виявитись пасткою, – The Telegraph

Що заявили у Росії?

Коментуючи повідомлення західних ЗМІ про "відкладену зустріч" Сергія Лаврова і Марко Рубіо, Сергій Рябков заявив, що нібито "не можна відкласти те, про що не було домовленості". Він також додав, що відповідна зустріч потребує підготовки.

Водночас речниця російського МЗС Марія Захарова повідомляє, що російські дипломати "серйозно й глибоко" готуються до зустрічі президента США Дональда Трампа з диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися невдовзі у Будапешті.

Що цьому передувало?