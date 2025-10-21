Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Что заявили в России?

Комментируя сообщения западных СМИ об "отложенной встрече" Сергея Лаврова и Марко Рубио, Сергей Рябков заявил, что якобы "нельзя отложить то, о чем не было договоренности". Он также добавил, что соответствующая встреча требует подготовки.

В то же время пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова сообщает, что российские дипломаты "серьезно и глубоко" готовятся к встрече президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным, которая должна состояться вскоре в Будапеште.

Что этому предшествовало?