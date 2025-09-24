Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую общественно-политическую газету "Коммерсант".
Что известно о встрече политиков?
СМИ сообщили, что руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио провели переговоры в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.
В Госдепе США заявили, что во время встречи Рубио повторил призыв Трампа к прекращению войны в Украине. Он призвал Россию принять меры для достижения долгосрочного урегулирования.
Переговоры представителей США и России / Фото российских СМИ
По сообщениям, встреча политиков длилась 50 минут.
Российские пропагандисты отмечают, что это первая встреча представителей США и России после, мол, антироссийского выпада Дональда Трампа в прошлый день.
Что Трамп сказал о России накануне?
Напомним, что после встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет возможность бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде.
"Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, начальные границы, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет? Россия бесцельно воюет уже три с половиной года, в войне, которую настоящая военная сила должна была бы выиграть меньше чем за неделю. Это не отличает Россию. На самом деле это делает ее похожей на "бумажного тигра", – сказал президент США.
Также Трамп подчеркнул, что российская экономика находится в тяжелом положении, а Украина успешно останавливает эту мощную армию.
В свою очередь, заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко прокомментировал заявления Трампа о победе Украины, назвав их нереалистичными.