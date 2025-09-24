Напомним, что после встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет возможность бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде.

"Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, начальные границы, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет? Россия бесцельно воюет уже три с половиной года, в войне, которую настоящая военная сила должна была бы выиграть меньше чем за неделю. Это не отличает Россию. На самом деле это делает ее похожей на "бумажного тигра", – сказал президент США.