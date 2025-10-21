Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис кореспондента NBC News Гаррета Хааке у соцмережі Х. Цю інформацію журналісту надали обізнані джерела з Білого дому.

Що відомо про відкладання нової зустрічі Трампа і Путіна?

Журналіст, з посиланням на обізнані джерела, зазначив. що планування саміту Трампа та Путіна в Будапешті наразі "призупинено. За даними співрозмовників, на цьому наполягав президент США.

Початкова розмова між держсекретарем США Рубіо та міністром закордонних справ Росії Лавровим була "продуктивною". Але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб говорити про подальші дії зараз,

– пише Гаррет Хааке.