Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, це величезний подарунок для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У 2026 році там відбудуться парламентські вибори. І Орбан матиме аргумент, що він дотичний до великої політики.

Чому обрали саме Угорщину?

Як наголосив Огризко, зустріч Трампа і Путіна в Угорщині – це колосальний удар по ЄС та НАТО. Зараз Європа перебуває на певній "розтяжці". Вони ще й демонструють, що єдності там більше немає.

Тут подвійний розрахунок. Путін ненавидить Європу, але його пропаганда ще більш-менш стримано говорить про Трампа. Там буквально виливають діжки бруду на всю Європу та європейських лідерів. Трамп також Європу не сильно шанує. Терпить, але не любить,

– сказав Огризко.

Саме тому обоє обрали саме Угорщину як найбільш прийнятну для них країну. Утім, варто розуміти, що поки конкретики щодо того, коли це відбудеться, немає.

Зустріч Трампа і Путіна: коротко