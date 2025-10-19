Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, это огромный подарок для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В 2026 году там состоятся парламентские выборы. И Орбан будет иметь аргумент, что он причастен к большой политике.
К теме Придется сделать немалый крюк: The Telegraph показал вероятный маршрут Путина в Будапешт
Почему выбрали именно Венгрию?
Как отметил Огрызко, встреча Трампа и Путина в Венгрии – это колоссальный удар по ЕС и НАТО. Сейчас Европа находится на определенной "растяжке". Они еще и демонстрируют, что единства там больше нет.
Здесь двойной расчет. Путин ненавидит Европу, но его пропаганда еще более-менее сдержанно говорит о Трампе. Там буквально выливают бочки грязи на всю Европу и европейских лидеров. Трамп также Европу не сильно уважает. Терпит, но не любит,
– сказал Огрызко.
Именно поэтому оба выбрали именно Венгрию как наиболее приемлемую для них страну. Впрочем, стоит понимать, что пока конкретики относительно того, когда это произойдет, нет.
Встреча Трампа и Путина: кратко
- Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договорились о встрече в Будапеште. Накануне они провели телефонный звонок.
- СМИ уже предположили, как именно Путин будет добираться в Будапешт. Его самолет не может пролетать над большинством стран ЕС из-за санкций.
- Трамп сказал, что Зеленский, вероятно, вероятно не будет присутствовать на этой встрече. Но он будет оставаться на связи.