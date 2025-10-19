Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, это огромный подарок для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В 2026 году там состоятся парламентские выборы. И Орбан будет иметь аргумент, что он причастен к большой политике.

Почему выбрали именно Венгрию?

Как отметил Огрызко, встреча Трампа и Путина в Венгрии – это колоссальный удар по ЕС и НАТО. Сейчас Европа находится на определенной "растяжке". Они еще и демонстрируют, что единства там больше нет.

Здесь двойной расчет. Путин ненавидит Европу, но его пропаганда еще более-менее сдержанно говорит о Трампе. Там буквально выливают бочки грязи на всю Европу и европейских лидеров. Трамп также Европу не сильно уважает. Терпит, но не любит,

– сказал Огрызко.

Именно поэтому оба выбрали именно Венгрию как наиболее приемлемую для них страну. Впрочем, стоит понимать, что пока конкретики относительно того, когда это произойдет, нет.

Встреча Трампа и Путина: кратко