Трамп призвал остановить войну на нынешних позициях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

Смотрите также Текущая линия соприкосновения должна быть началом переговоров: заявление Зеленского и лидеров Европы

Как в России ответили на предложение Трампа?

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что из Вашингтона звучат заявления, что надо "немедленно остановиться", но "это означало бы забыть первопричины" войны.

Он также заявил, что удивленно воспринял информацию из американских СМИ о том, что его саммит с госсекретарем США Рубио может быть перенесён.

Что предлагал Трамп?