Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Росія завжди готова до провокацій. Особливо тоді, коли зазнає невдач.

Чи можна запобігти російській провокації?

Є неодноразові випадки, коли Кремль давав наказ підривати будинки у Чечні, влаштовував теракти, якщо це було йому на користь. У ситуації із ЗАЕС Володимир Путін хоче звинуватити Україну та Європу у буцімто провокації.

Це абсурдно, бо якщо зірветься атомна станція, – ми переживемо ще один Чорнобиль. Вибух накриє Україну, Росію, Туреччину, частину Європи, тому немає ніякого сенсу це робити,

– наголосив Микола Маломуж.

Однак, росіяни намагатимуться спекулювати такою ситуацією. Нам важливо думати про протидію. Насамперед – контроль усіма ресурсами: радіотехнічними, космічними, електронними. Потрібно знати, що робить Росія на всіх рівнях: чим займаються спецслужби, енергетики, військові.

Зверніть увагу! Окупанти перетворили найбільшу атомну станцію Європи на склад техніки та озброєння. Росіяни знають, що Україна ніколи не атакуватиме атомний об'єкт, тому цим користуються.

Різними каналами потрібно передати Росії попередження про недопущення такої провокації. У Кремлі мають знати, що ми готові протидіяти всіма можливими способами.

Також потрібно долучити спеціалістів МАГАТЕ, які мають засоби контролю та доступ до станції. Зрозуміло, що ЗАЕС перебуває під окупацією Росії, тому саме росіяни несуть відповідальність за те, що відбувається.

