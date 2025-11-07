Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Россия всегда готова к провокациям. Особенно тогда, когда терпит неудачи.

Можно ли предотвратить российскую провокацию?

Есть неоднократные случаи, когда Кремль давал приказ взрывать дома в Чечне, устраивал теракты, если это было ему на пользу. В ситуации с ЗАЭС Владимир Путин хочет обвинить Украину и Европу в якобы провокации.

Это абсурдно, потому что если сорвется атомная станция, – мы переживем еще один Чернобыль. Взрыв накроет Украину, Россию, Турцию, часть Европы, поэтому нет никакого смысла это делать,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Однако, россияне будут пытаться спекулировать такой ситуацией. Нам важно думать о противодействии. Прежде всего – контроль всеми ресурсами: радиотехническими, космическими, электронными. Нужно знать, что делает Россия на всех уровнях: чем занимаются спецслужбы, энергетики, военные.

Обратите внимание! Оккупанты превратили крупнейшую атомную станцию Европы на склад техники и вооружения. Россияне знают, что Украина никогда не будет атаковать атомный объект, поэтому этим пользуются.

По разным каналам нужно передать России предупреждение о недопущении такой провокации. В Кремле должны знать, что мы готовы противодействовать всеми возможными способами.

Также нужно привлечь специалистов МАГАТЭ, которые имеют средства контроля и доступ к станции. Понятно, что ЗАЭС находится под оккупацией России, поэтому именно россияне несут ответственность за то, что происходит.

Ситуация на Запорожской АЭС: последние новости