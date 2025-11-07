Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Россия всегда готова к провокациям. Особенно тогда, когда терпит неудачи.
Можно ли предотвратить российскую провокацию?
Есть неоднократные случаи, когда Кремль давал приказ взрывать дома в Чечне, устраивал теракты, если это было ему на пользу. В ситуации с ЗАЭС Владимир Путин хочет обвинить Украину и Европу в якобы провокации.
Это абсурдно, потому что если сорвется атомная станция, – мы переживем еще один Чернобыль. Взрыв накроет Украину, Россию, Турцию, часть Европы, поэтому нет никакого смысла это делать,
– подчеркнул Николай Маломуж.
Однако, россияне будут пытаться спекулировать такой ситуацией. Нам важно думать о противодействии. Прежде всего – контроль всеми ресурсами: радиотехническими, космическими, электронными. Нужно знать, что делает Россия на всех уровнях: чем занимаются спецслужбы, энергетики, военные.
Обратите внимание! Оккупанты превратили крупнейшую атомную станцию Европы на склад техники и вооружения. Россияне знают, что Украина никогда не будет атаковать атомный объект, поэтому этим пользуются.
По разным каналам нужно передать России предупреждение о недопущении такой провокации. В Кремле должны знать, что мы готовы противодействовать всеми возможными способами.
Также нужно привлечь специалистов МАГАТЭ, которые имеют средства контроля и доступ к станции. Понятно, что ЗАЭС находится под оккупацией России, поэтому именно россияне несут ответственность за то, что происходит.
Ситуация на Запорожской АЭС: последние новости
- В конце октября ЗАЭС вышла из самого длинного блэкаута с 2022 года. К обесточиванию привели обстрелы российских войск. В Минэнерго 23 октября сообщили, что станцию снова подключили к энергосистеме Украины.
- Из-за того, что россияне контролируют ЗАСЕ, ремонт линий после обстрелов длится достаточно долго. Кроме этого оккупанты не подпускают представителей МАГАТЭ, потому что не хотят, чтобы те увидели бронированную военную технику, которую прячут на территории атомной станции.
- Уже в начале ноября россияне начали пугать "жертвами среди украинцев и жителей европейских стран". Причиной этого якобы должна стать диверсия на Запорожской АЭС, которую якобы "готовит Запад". В Кремле заранее открестились от ответственности.