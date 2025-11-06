НАТО якобы побуждает Киев организовать масштабную диверсию. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский ТАСС.

Что известно о "возможной диверсии на ЗАЭС"?

Российские пропагандисты заявили о якобы подготовке Украиной и Западом масштабной диверсии на электростанции, что будет предусматривать жертвы среди украинцев и жителей стран Евросоюза.

Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов,

– пишут росСМИ.

Москва заранее открестилась от ответственности за катастрофу, а военная разведка страны-агрессора убеждает – британцы уже обсчитали площадь распространения радиации после возможной аварии.

Как на обвинения отреагировали в Украине?

На обвинения отреагировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Враждебные заявления не имеют ничего общего с реальностью и могут свидетельствовать о подготовке самой России к провокации на ЗАЭС.

Однако главной целью подобных заявлений является запугивание населения Украины и государств Европы,

– говорится в сообщении.

Спецслужбы противника регулярно заранее распространяли фейковые "предупреждения", обвиняя Украину или Запад в подготовке терактов. Агрессор в случае собственного преступления будет перекладывать ответственность, поэтому формирует нужный информационный фон.

Напомним, СВР России уже делала подобные "пророчества" – о диверсиях на трубопроводах, теракты в Европе и атаки на объекты критической инфраструктуры. Однако ни одно из них не сбылось.

Поэтому в ЦПД в очередной раз подчеркнули, что именно враг несет полную ответственность за безопасность ЗАЭС, которая находится под оккупацией. К тому же россияне разместили на ее территории военную технику и осуществляют давление на персонал.

