НАТО якобы побуждает Киев организовать масштабную диверсию. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский ТАСС.
Что известно о "возможной диверсии на ЗАЭС"?
Российские пропагандисты заявили о якобы подготовке Украиной и Западом масштабной диверсии на электростанции, что будет предусматривать жертвы среди украинцев и жителей стран Евросоюза.
Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов,
– пишут росСМИ.
Москва заранее открестилась от ответственности за катастрофу, а военная разведка страны-агрессора убеждает – британцы уже обсчитали площадь распространения радиации после возможной аварии.
Как на обвинения отреагировали в Украине?
На обвинения отреагировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Враждебные заявления не имеют ничего общего с реальностью и могут свидетельствовать о подготовке самой России к провокации на ЗАЭС.
Однако главной целью подобных заявлений является запугивание населения Украины и государств Европы,
– говорится в сообщении.
Спецслужбы противника регулярно заранее распространяли фейковые "предупреждения", обвиняя Украину или Запад в подготовке терактов. Агрессор в случае собственного преступления будет перекладывать ответственность, поэтому формирует нужный информационный фон.
Напомним, СВР России уже делала подобные "пророчества" – о диверсиях на трубопроводах, теракты в Европе и атаки на объекты критической инфраструктуры. Однако ни одно из них не сбылось.
Поэтому в ЦПД в очередной раз подчеркнули, что именно враг несет полную ответственность за безопасность ЗАЭС, которая находится под оккупацией. К тому же россияне разместили на ее территории военную технику и осуществляют давление на персонал.
Что происходит на ЗАЭС в последнее время?
- Недавно ЗАЭС пережила десятый и самый длинный блэкаут, который вызвали обстрелы российских войск.
- Ремонт поврежденных линий электропередачи начали 18 октября. По сообщениям МАГАТЭ, для этого украинская и российская стороны "конструктивно сотрудничали", организовав локальное "прекращение огня".
- Эксклюзивно в эфире 24 Канала корреспондент из Запорожья рассказал, что машинные залы станции переполнены вражеской бронированной техникой, поэтому оккупанты не допускают туда представителей МАГАТЭ.