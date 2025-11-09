Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Читайте також Російські удари по підстанціях АЕС України не сталися б без допомоги Росатома, – МЗС
Що в МАГАТЕ кажуть про ситуацію на Запорізькій АЕС?
Лінія 330 кВ "Феросплавна-1" була знову підключена до Запорізької АЕС о 19:43 за місцевим часом після завершення ремонту. Це дало змогу вперше за шість місяців забезпечити вкрай необхідне резервне живлення.
У МАГАТЕ також заявили, що відновлення лінії стало вирішальним кроком для ядерної безпеки.
Поряд із відновленням лінії 750 кВ "Дніпровська", це хороший день для ядерної безпеки,
– наголосив глава організації Рафаель Гроссі.
Довідка. Лінію 750 кВ "Дніпровська" відновили минулого місяця.
Що взагалі відбувається на ЗАЕС?
У вересні 2025 року Росія розірвала з'єднання електростанції з українською енергосистемою. Окупанти намагалися під'єднати її до власної мережі, однак без успіху.
Протягом місяця Запорізька АЕС залишалася без живлення. Цей блекаут був десятим за час повномасштабного вторгнення та найдовшим. Лише 23 жовтня стало відомо, що енергетики частково відновили живлення станції.
7 листопада також стало відомо, що біля Запорізької АЕС вдалося встановити короткотривале перемир'я для ремонту лінії "Феросплавна-1". Передбачалося, що за роботами спостерігатиме команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на об'єкті.