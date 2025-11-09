Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Читайте також Російські удари по підстанціях АЕС України не сталися б без допомоги Росатома, – МЗС

Що в МАГАТЕ кажуть про ситуацію на Запорізькій АЕС?

Лінія 330 кВ "Феросплавна-1" була знову підключена до Запорізької АЕС о 19:43 за місцевим часом після завершення ремонту. Це дало змогу вперше за шість місяців забезпечити вкрай необхідне резервне живлення.

У МАГАТЕ також заявили, що відновлення лінії стало вирішальним кроком для ядерної безпеки.

Поряд із відновленням лінії 750 кВ "Дніпровська", це хороший день для ядерної безпеки,

– наголосив глава організації Рафаель Гроссі.

Довідка. Лінію 750 кВ "Дніпровська" відновили минулого місяця.

Що взагалі відбувається на ЗАЕС?