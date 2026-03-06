Проект ориентирован на тех, кто ищет новые профессиональные горизонты после возвращения к гражданской жизни и готов к интенсивному интеллектуальному росту, говорится на сайте EPAM.

Какие перспективы открывает учебная программа?

Крупнейшая отечественная технологическая компания EPAM начала прием заявок на новый поток своей инициативы под названием "ІТ для ветеранов". Этот проект направлен на то, чтобы предоставить участникам боевых действий необходимую теоретическую базу и практические навыки для старта в современной цифровой экономике.

Организаторы отмечают, что предыдущее образование, возраст или профессиональный опыт в прошлом не имеют решающего значения – главным фактором является мотивация и базовые знания языка.

Обучение является полностью бесплатным на всех этапах, а количество мест в группе ограничено 80 участниками.

Как долго?

Учебный процесс разбит на два логических этапа:

Сначала участники осваивают фундаментальные основы информационных технологий, что длится в течение 6 недель.

После успешного завершения базы можно выбрать одну из узких специализаций для более глубокого изучения, что продлится от 6 до 8 недель в зависимости от выбранного направления.

Среди доступных вариантов обучения представлены такие востребованные роли, как Java и.NET разработчики, специалисты по автоматизированному или мануальному тестированию, специалисты по облачным технологиям и DevOps, фронтенд-инженеры, а также бизнес-аналитики.

Какой формат?

Формат обучения адаптирован к современным реалиям и проходит полностью в онлайн-режиме. Занятия запланированы три раза в неделю в рабочие дни, преимущественно в вечернее время – с 17:00 до 19:00, пишет проект Veteran.com.ua. Это позволяет участникам эффективно сочетать образовательный процесс с другими делами.

Команда опытных преподавателей и менторов обеспечивает постоянную поддержку, помогая делать первые шаги в новой профессии. Кроме лекций и практических занятий, программа предусматривает самостоятельную работу с материалами, а доступ к видеозаписям будет сохраняться у выпускников и после завершения курса.

Важное условие и процесс отбора

Важным условием для поступления является знание английского языка, поскольку интерактивный контент на втором этапе обучения подается именно на нем.

Процесс отбора включает несколько шагов:

После регистрации на портале, которую необходимо завершить до 8 марта 2026, кандидаты должны пройти языковой тест и заполнить специальную анкету.

Последним этапом проверки станет короткая беседа с помощником на базе искусственного интеллекта для уточнения финальных деталей.

Непосредственный старт обучения запланирован на 23 марта 2026 года.

Альтернатива

Если же кандидат чувствует неуверенность в собственных силах или не может посвятить много времени интенсивным занятиям, организаторы предлагают альтернативу – курс Basics of Tech. Это программа для самостоятельного изучения основ технологий, которая не требует прохождения отборочных этапов и позволяет учиться в собственном темпе.

Эта образовательная инициатива уже успела доказать свою эффективность: основанная осенью 2023 года, она помогла многим первым выпускникам получить предложения работы как непосредственно в EPAM, так и у других крупных игроков ИТ-рынка. Таким образом, проект становится действенным инструментом для социальной адаптации и профессиональной реализации защитников Украины.