Проєкт орієнтований на тих, хто шукає нові професійні горизонти після повернення до цивільного життя та готовий до інтенсивного інтелектуального зростання, йдеться на сайті EPAM.

Які перспективи відкриває навчальна програма?

Найбільша вітчизняна технологічна компанія EPAM розпочала прийом заявок на новий потік своєї ініціативи під назвою "ІТ для ветеранів". Цей проєкт спрямований на те, щоб надати учасникам бойових дій необхідну теоретичну базу та практичні навички для старту в сучасній цифровій економіці.

Організатори наголошують, що попередня освіта, вік чи професійний досвід у минулому не мають вирішального значення – головним фактором є мотивація та базові знання мови.

Навчання є повністю безкоштовним на всіх етапах, а кількість місць у групі обмежена 80 учасниками.

Як довго?

Навчальний процес розбитий на два логічні етапи:

Спочатку учасники опановують фундаментальні основи інформаційних технологій, що триває протягом 6 тижнів.

Після успішного завершення бази можна обрати одну з вузьких спеціалізацій для більш глибокого вивчення, що триватиме від 6 до 8 тижнів залежно від обраного напряму.

Серед доступних варіантів навчання представлені такі затребувані ролі, як Java та.NET розробники, фахівці з автоматизованого чи мануального тестування, спеціалісти з хмарних технологій та DevOps, фронтенд-інженери, а також бізнес-аналітики.

Який формат?

Формат навчання адаптований до сучасних реалій і проходить повністю в онлайн-режимі. Заняття заплановані тричі на тиждень у робочі дні, переважно у вечірній час – з 17:00 до 19:00, пише проєкт Veteran.com.ua. Це дозволяє учасникам ефективно поєднувати освітній процес з іншими справами.

Команда досвідчених викладачів та менторів забезпечує постійну підтримку, допомагаючи робити перші кроки у новій професії. Крім лекцій та практичних занять, програма передбачає самостійну роботу з матеріалами, а доступ до відеозаписів зберігатиметься у випускників і після завершення курсу.

Важлива умова і процес відбору

Важливою умовою для вступу є знання англійської мови, оскільки інтерактивний контент на другому етапі навчання подається саме нею.

Процес відбору включає декілька кроків:

Після реєстрації на порталі, яку необхідно завершити до 8 березня 2026 року, кандидати мають пройти мовний тест та заповнити спеціальну анкету.

Останнім етапом перевірки стане коротка бесіда з помічником на базі штучного інтелекту для уточнення фінальних деталей.

Безпосередній старт навчання заплановано на 23 березня 2026 року.

Альтернатива

Якщо ж кандидат відчуває невпевненість у власних силах або не може присвятити багато часу інтенсивним заняттям, організатори пропонують альтернативу – курс Basics of Tech. Це програма для самостійного вивчення основ технологій, яка не вимагає проходження відбіркових етапів і дозволяє вчитися у власному темпі.

Ця освітня ініціатива вже встигла довести свою ефективність: заснована восени 2023 року, вона допомогла багатьом першим випускникам отримати пропозиції роботи як безпосередньо в EPAM, так і в інших великих гравців ІТ-ринку. Таким чином, проєкт стає дієвим інструментом для соціальної адаптації та професійної реалізації захисників України.