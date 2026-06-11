Сучасні розмови про штучний інтелект дедалі частіше зводяться до двох протилежних сценаріїв. З одного боку, технологію представляють як інструмент, що здатен забезпечити безпрецедентне зростання продуктивності та добробуту. З іншого – як силу, яка знищить мільйони робочих місць і радикально змінить суспільство. Про це у колонці для The Guardian пише Саманта Олтман. Вона називає такий підхід "абсолютизмом ШІ" — сприйняттям технології як майже всемогутньої сили, що неминуче визначить майбутнє людства.

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Чому дискусія про штучний інтелект дедалі більше нагадує війну вірувань?

Авторка зазначає, що обидва табори фактично просувають одну й ту саму ідею: домінування штучного інтелекту неминуче, тому людям залишається лише прийняти його правила.

Економічне значення штучного інтелекту дійсно стрімко зростає. За даними, наведеними в матеріалі, у четвертому кварталі 2025 року на сектор ШІ припадало майже 60% економічного зростання США.

Одночасно технологія стала головним магнітом для інвестицій. Багато стартапів і великих компаній будують свої бізнес-моделі навколо обіцянок майбутньої революції. Професор економіки Колумбійського університету Суреш Найду вважає, що частина гучних заяв пов'язана саме з необхідністю переконати інвесторів у грандіозному потенціалі нових продуктів.

"Потрібно показати, що у вас є щось, що здатне виконувати всю роботу на планеті, щоб інвестор подумав: 'Я не хочу пропустити цю можливість'", – пояснив він.

При цьому Найду не заперечує важливість самої технології. За його словами, ШІ є справді трансформаційним інструментом, який він використовує у власній науковій роботі щодня. Однак багато прогнозів, на його думку, містять значну частку перебільшень.

Чи справді ШІ вже масово забирає робочі місця?

Однією з головних тем дискусії залишається вплив штучного інтелекту на ринок праці.

Після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року технологічна галузь пережила масштабні скорочення. У статті зазначається, що лише в ІТ-секторі роботу втратили понад 500 тисяч працівників.

Керівники великих компаній регулярно попереджають про майбутні зміни. У 2025 році генеральний директор компанії NVIDIA Дженсен Хуан заявив: "Кожна професія зазнає впливу, причому негайно. Це беззаперечно. Ви втратите роботу не через ШІ, а через людину, яка використовує ШІ".

На початку 2026 року генеральний директор Anthropic Дарио Амодей висловив ще радикальнішу думку, назвавши штучний інтелект "загальним замінником людської праці".

Проте низка дослідників закликає обережніше трактувати такі прогнози. Професор бізнес-школи Каліфорнійського університету в Берклі Мартін Бераха зазначає, що скорочення в технологічному секторі можуть пояснюватися не лише розвитком ШІ. За його словами, після пандемії компанії активно наймали персонал, а згодом виявилося, що масштаби зростання були завищеними.

Навіть генеральний директор OpenAI Сем Альтман нещодавно визнав, що вплив штучного інтелекту на офісні професії поки що виявився меншим, ніж він очікував раніше. На думку авторів статті та опитаних експертів, суспільство надто зосереджене на сценарії повного витіснення працівників штучним інтелектом.

Значно реалістичнішою загрозою вони вважають використання ШІ для тотального контролю за співробітниками. Алгоритми вже активно застосовуються у сфері платформеної зайнятості – серед водіїв сервісів перевезень і кур'єрів служб доставки. Подібні системи можуть відстежувати продуктивність працівників, контролювати їхню поведінку та автоматично оцінювати результати роботи.

Експерти припускають, що такі підходи поступово поширюватимуться й на традиційні офісні професії.

Альтернатива все ж існує

Попри поширену риторику про неминучість певного майбутнього, дослідники наголошують, що розвиток штучного інтелекту не є наперед визначеним сценарієм.

Технологічний аналітик Аніл Даш переконаний, що суспільство не повинно сприймати нинішню модель розвитку ШІ як єдино можливу.

"Можуть існувати альтернативи. Ми можемо уявити не одного вбивцю ChatGPT, а багато невеликих ШІ-систем, створених відповідальними гравцями", – зазначив він.

Професор Бераха також наголошує, що найефективніші приклади використання ШІ за межами технологічного сектору пов'язані не із заміною людей, а з підвищенням їхньої ефективності, навчанням і швидшим доступом до знань.

Авторка проводить паралелі з промисловою революцією. Хоча тоді технологічні зміни також викликали страхи та соціальні потрясіння, саме вони зрештою сприяли розвитку профспілкового руху та появі нових механізмів захисту працівників. На думку експертів, аналогічний процес може відбуватися і зараз. Майбутнє штучного інтелекту залежатиме не лише від технологій, а й від того, які правила, обмеження та суспільні інститути сформуються навколо них.