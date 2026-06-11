Про підготовку до релізу нової нейромережі повідомляє видання The Information з посиланням на власні джерела.

Актуально OpenAI зробила ChatGPT уважнішим до ваших чатів і файлів

Яких покращень очікувати від нової моделі GPT-5.6?

Видання зазначає, що шеф-науковець OpenAI Якуб Пахоцький надіслав повідомлення співробітникам, у якому зазначив, що майбутня модель GPT-5.6 стане значним кроком уперед для компанії.

Майбутня модель GPT-5.6 стане значним покращенням порівняно з GPT-5.5,

– Якуб Пахоцький, шеф-науковець OpenAI.

Очікується, що реліз відбудеться вже цього місяця, що збігається з планами компанії провести масштабне оновлення ChatGPT. Нинішній флагман OpenAI вже демонструє високу швидкість роботи та краще розуміння цілей користувача, тому логічно припустити, що GPT-5.6 покращить ці показники, одночасно підвищивши ефективність та заходи безпеки.

OpenAI планує кардинально змінити ChatGPT і вже найближчими тижнями перетворити його на "суперзастосунок". Сервіс має стати єдиною платформою для роботи з ШІ-агентами, програмуванням, створенням зображень та іншими інструментами. Формат звичайного чату поступово втрачає актуальність, тому розробники роблять ставку на Codex – сервіс для написання коду, який приносить компанії значні прибутки від корпоративних клієнтів.

Чому OpenAI планує вихід на біржу та які перешкоди стоять на шляху?

Окрім розробки нових моделей, OpenAI активно готується до виходу на біржу (IPO). Компанія вже подала відповідні документи до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Генеральний директор Сем Альтман повідомив працівників у Slack, що компанія може стати публічною найближчим часом.

Компанія може стати публічною протягом наступного року,

– Сем Альтман, генеральний директор OpenAI.

Одним із ключових факторів, що впливають на це рішення, є досягнення технологічного прориву, відомого як рекурсивне самовдосконалення. Це процес, коли штучний інтелект стає настільки розумним, що може самостійно створювати та покращувати інші моделі ШІ без участі людини.

За словами Альтмана, якщо ШІ досягне цієї точки, світ може змінитися неймовірним чином, і в такий період для OpenAI може бути вигідніше залишатися приватною компанією.

Водночас OpenAI витрачає величезні гроші на інфраструктуру для штучного інтелекту. Зокрема, компанія планує побудувати новий дата-центр в Огайо, що потребує значного додаткового фінансування. Необхідність залучення цих коштів може змусити компанію провести IPO раніше, ніж планувалося.

Зверніть увагу! Головний конкурент OpenAI, компанія Anthropic, нещодавно випустила свою найпотужнішу модель Claude Fable 5, яка базується на секретній військовій системі Mythos. У тестах вона продемонструвала перевагу над GPT-5.5 та Gemini 3.1 Pro. Через стрімкий розвиток технологій Anthropic навіть закликала до глобальної паузи в розробках ШІ, побоюючись, що він може вийти з-під контролю.

Можливий вихід GPT-5.6 демонструє неймовірну швидкість розвитку індустрії штучного інтелекту. Компанії змушені випускати оновлення майже щомісяця, щоб утримувати лідерство в умовах жорсткої конкуренції. Для звичайних користувачів це означає швидший доступ до розумніших, безпечніших та ефективніших інструментів, які інтегруються в повсякденне життя.