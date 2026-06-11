Современные разговоры об искусственном интеллекте все чаще сводятся к двум противоположным сценариям. С одной стороны, технологию представляют как инструмент, способный обеспечить беспрецедентный рост производительности и благосостояния. С другой – как силу, которая уничтожит миллионы рабочих мест и радикально изменит общество. Об этом в колонке для The Guardian пишет Саманта Олтман. Она называет такой подход "абсолютизмом ИИ" - восприятием технологии как почти всемогущей силы, что неизбежно определит будущее человечества.

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Почему дискуссия об искусственном интеллекте все больше напоминает войну верований?

Автор отмечает, что оба лагеря фактически продвигают одну и ту же идею: доминирование искусственного интеллекта неизбежно, поэтому людям остается только принять его правила.

Экономическое значение искусственного интеллекта действительно стремительно растет. По данным, приведенным в материале, в четвертом квартале 2025 года на сектор ИИ приходилось почти 60% экономического роста США.

Одновременно технология стала главным магнитом для инвестиций. Многие стартапы и крупные компании строят свои бизнес-модели вокруг обещаний будущей революции. Профессор экономики Колумбийского университета Суреш Найду считает, что часть громких заявлений связана именно с необходимостью убедить инвесторов в грандиозном потенциале новых продуктов.

"Нужно показать, что у вас есть что-то, способное выполнять всю работу на планете, чтобы инвестор подумал: 'Я не хочу пропустить эту возможность'", – объяснил он.

При этом Найду не отрицает важность самой технологии. По его словам, ИИ является действительно трансформационным инструментом, который он использует в собственной научной работе ежедневно. Однако многие прогнозы, по его мнению, содержат значительную долю преувеличений.

Действительно ли ИИ уже массово забирает рабочие места?

Одной из главных тем дискуссии остается влияние искусственного интеллекта на рынок труда.

После запуска ChatGPT в конце 2022 года технологическая отрасль пережила масштабные сокращения. В статье отмечается, что только в ИТ-секторе работу потеряли более 500 тысяч работников.

Руководители крупных компаний регулярно предупреждают о предстоящих изменениях. В 2025 году генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуан заявил: "Каждая профессия подвергнется влиянию, причем немедленно. Это неоспоримо. Вы потеряете работу не из-за ИИ, а из-за человека, который использует ИИ".

В начале 2026 года генеральный директор Anthropic Дарио Амодей выразил еще более радикальное мнение, назвав искусственный интеллект "всеобщим заменителем человеческого труда".

Однако ряд исследователей призывает осторожнее трактовать такие прогнозы. Профессор бизнес-школы Калифорнийского университета в Беркли Мартин Бераха отмечает, что сокращения в технологическом секторе могут объясняться не только развитием ИИ. По его словам, после пандемии компании активно нанимали персонал, а впоследствии оказалось, что масштабы роста были завышенными.

Даже генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно признал, что влияние искусственного интеллекта на офисные профессии пока оказалось меньшим, чем он ожидал ранее. По мнению авторов статьи и опрошенных экспертов, общество слишком сосредоточено на сценарии полного вытеснения работников искусственным интеллектом.

Значительно более реалистичной угрозой они считают использование ИИ для тотального контроля за сотрудниками. Алгоритмы уже активно применяются в сфере платформенной занятости – среди водителей сервисов перевозок и курьеров служб доставки. Подобные системы могут отслеживать производительность работников, контролировать их поведение и автоматически оценивать результаты работы.

Эксперты предполагают, что такие подходы постепенно будут распространяться и на традиционные офисные профессии.

Альтернатива все же существует

Несмотря на распространенную риторику о неизбежности определенного будущего, исследователи отмечают, что развитие искусственного интеллекта не является заранее определенным сценарием.

Технологический аналитик Анил Даш убежден, что общество не должно воспринимать нынешнюю модель развития ИИ как единственно возможную.

"Могут существовать альтернативы. Мы можем представить не одного убийцу ChatGPT, а много небольших ИИ-систем, созданных ответственными игроками", – отметил он.

Профессор Бераха также отмечает, что эффективные примеры использования ИИ за пределами технологического сектора связаны не с заменой людей, а с повышением их эффективности, обучением и быстрым доступом к знаниям.

Автор проводит параллели с промышленной революцией. Хотя тогда технологические изменения также вызвали страхи и социальные потрясения, именно они в конце концов способствовали развитию профсоюзного движения и появлению новых механизмов защиты работников. По мнению экспертов, аналогичный процесс может происходить и сейчас. Будущее искусственного интеллекта будет зависеть не только от технологий, но и от того, какие правила, ограничения и общественные институты сформируются вокруг них.