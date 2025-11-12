Apple прагне перетворити свій супутниковий сервіс з аварійного інструмента на повноцінну частину повсякденного використання смартфона. Компанія тестує нові можливості, що дозволять надсилати не лише текстові повідомлення, а й фотографії через супутник. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Як саме зміниться супутниковий зв’язок в iPhone?

Ще одна важлива зміна – усунення вимоги "спрямувати телефон у небо". Apple хоче, щоб з’єднання працювало навіть тоді, коли пристрій лежить у кишені або знаходиться в приміщенні.

Крім того, корпорація інтегрує супутникові можливості у власний картографічний сервіс Apple Maps. Це означає, що користувачі зможуть прокладати маршрути та орієнтуватися навіть у місцях без покриття. Розробники інших застосунків також зможуть підключати свої продукти до цієї системи – наприклад, щоб надсилати повідомлення через WhatsApp без зв’язку.

Як пише DigitalTrends, цей крок може суттєво змінити поняття "поза мережею". Якщо раніше супутникова функція iPhone була потрібна лише у надзвичайних ситуаціях, тепер вона може стати звичним інструментом, що забезпечить стабільний зв’язок у горах, під час подорожей чи навіть на борту літака.

Зараз Apple співпрацює з компанією Globalstar, яка забезпечує роботу супутникового SOS. Однак, всередині Apple точаться дискусії про створення власної супутникової мережі. Це стало б дорогим, але стратегічно важливим кроком, який зробив би iPhone ще більш незалежним від традиційних операторів.

Google працює над новою функцією у Google Maps, яка дозволить користувачам прокладати маршрути з урахуванням сонячного освітлення. Опція "Prefer Shade" допоможе уникати спеки або навпаки – обирати сонячні шляхи. Паралельно тестується й енергозберігаючий режим, що вимикає кольори на мапі для економії заряду.

Перемикач "Prefer Shade" розташовуватиметься у меню "Trip Options" поряд із іншими параметрами, такими як вибір маршрутів для людей на візках чи уникнення поромів. Користувач зможе активувати його безпосередньо під час навігації.