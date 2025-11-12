Apple стремится превратить свой спутниковый сервис с аварийного инструмента на полноценную часть повседневного использования смартфона. Компания тестирует новые возможности, что позволят отправлять не только текстовые сообщения, но и фотографии через спутник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Продажи iPhone Air оказались настолько слабыми, что Apple откладывает новую модель

Как именно изменится спутниковая связь в iPhone?

Еще одно важное изменение – устранение требования "направить телефон в небо". Apple хочет, чтобы соединение работало даже тогда, когда устройство лежит в кармане или находится в помещении.

Кроме того, корпорация интегрирует спутниковые возможности в собственный картографический сервис Apple Maps. Это означает, что пользователи смогут прокладывать маршруты и ориентироваться даже в местах без покрытия. Разработчики других приложений также смогут подключать свои продукты к этой системе – например, чтобы отправлять сообщения через WhatsApp без связи.

Как пишет DigitalTrends, этот шаг может существенно изменить понятие "вне сети". Если раньше спутниковая функция iPhone была нужна только в чрезвычайных ситуациях, теперь она может стать привычным инструментом, что обеспечит стабильную связь в горах, во время путешествий или даже на борту самолета.

Сейчас Apple сотрудничает с компанией Globalstar, которая обеспечивает работу спутникового SOS. Однако, внутри Apple точатся дискуссии о создании собственной спутниковой сети. Это стало бы дорогим, но стратегически важным шагом, который сделал бы iPhone еще более независимым от традиционных операторов.

Какие функции введет Google Maps, чтобы помогать вам избежать жары?

Google работает над новой функцией в Google Maps, которая позволит пользователям прокладывать маршруты с учетом солнечного освещения. Опция "Prefer Shade" поможет избегать жары или наоборот – выбирать солнечные пути. Параллельно тестируется и энергосберегающий режим, выключающий цвета на карте для экономии заряда.

Переключатель "Prefer Shade" будет располагаться в меню "Trip Options" рядом с другими параметрами, такими как выбор маршрутов для людей на колясках или избежание паромов. Пользователь сможет активировать его непосредственно во время навигации.